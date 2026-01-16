Yeni Şafak
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi play-off rakibi belli oldu

15:2216/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Temsilcimiz Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu. Karadeniz ekibi, rakibini elediği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turu kuraları ise 27 Şubat'ta çekilecek. Peki, Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi play-off rakibi kim oldu? İşte detaylar.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu.


Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak kuraya seribaşı katılma hakkı kazandı.

Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak.


Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.



Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi play-off rakibi kim oldu?

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Shkendija oldu.


