Temsilcimiz Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu. Karadeniz ekibi, rakibini elediği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turu kuraları ise 27 Şubat'ta çekilecek. Peki, Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi play-off rakibi kim oldu? İşte detaylar.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu.
Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak kuraya seribaşı katılma hakkı kazandı.
Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak.
Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.
Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi play-off rakibi kim oldu?
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Shkendija oldu.