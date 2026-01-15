AÖL SONUÇ TARİHİ 2026: MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem yazılı sınavlarına giren öğrenciler için bekleyiş sürüyor. Aralık ayının son haftasında tamamlanan sınavların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Adaylar, sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları 20 Ocak 2026 Salı günü açıklanacak. Bu tarihten itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgileriniöğrenebilecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB duyurusu sonrası Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.