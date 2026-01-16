Altın fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. Gram altın güne 6.395 TL seviyesinden, ons altın ise 4.595 dolar düzeyinden başladı. 16 Ocak 2026 Cuma günü çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? Finans piyasalarının yakından takip ettiği altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 16 Ocak 2026 itibarıyla yatırımcıları çok kritik bir döneme karşı uyardı. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan Memiş, gram altın için yeni destek seviyelerini açıkladı.

1 /8 Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yılın ilk günlerinde hareketli günler geçiren altında son durum ne? Haftanın son işlem gününde çeyrek altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? İşte 16 Ocak altın fiyatları.

2 /8 Altın fiyatları bugün ne kadar? (16 OCAK 2026) ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesi ve Fed’e yönelik gevşeme beklentilerinin zayıflamasıyla altındaki yükseliş ivmesi yavaşlarken, gram altın haftayı yaklaşık yüzde 2,5 primle tamamlamaya hazırlanıyor. Ocak ayının ilk gününe göre gram altın 242,28 TL artarak yüzde 4,06 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (5,985.85 TL) göre gram altın 222,6 lira artarak yüzde 3,72 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 3,032.19 liradan 6,208.49 liraya yükselerek değer yüzde 104,75 değer kazancı yaşadı.

3 /8 Gram Altın Ne Kadar? Gram altın alış fiyatı:6.373,63 TL

Gram altın satış fiyatı:6.374,40 TL

4 /8 Çeyrek Altın Ne Kadar? Çeyrek altın alış fiyatı:10.370,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:10.609,00 TL

5 /8 Yarım altın fiyatı Yarım Altın Alış: 20.677,18 TL

Yarım Altın Satış: 21.219,64 TL

6 /8 Tam altın fiyatı

Tam altın alış fiyatı:41.500,54 TL

Tam altın satış fiyatı:42.309,19 TL

7 /8 Cumhuriyet altını Cumhuriyet altını alış fiyatı:42.990,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:43.639,00 TL

