YAZ TATİLİ SINAV TARİHİ: 2025-2026 okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem...

Yaz tatili için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen ikinci dönemin ne zaman başlayacağını ve okulların hangi tarihte kapanacağını araştırmaya başladı.
Karnelerin alınmasıyla birlikte gözler yaz tatili takvimine çevrildi. İlk dönemin sona ermesi sonrası, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başlangıç tarihi ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
2. DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ
Okullarda 2.dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
2. Dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2. Dönemin karneleri 26 Haziran'da dağıtılacak ve ardından yaz tatili başlayacak.