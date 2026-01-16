AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); son depremler listesini yayınlıyor. Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 16 Ocak 2026 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

1 /5 AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri tek tek yayınlıyor. Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi

2 /5 16 OCAK SON DEPREMLER

3 /5 AFAD 16 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-01-16 08:23:39 38.25111 37.75694 6.99 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 2026-01-16 08:09:44 38.915 28.31944 6.99 ML 1.9 Gördes (Manisa) 2026-01-16 08:06:32 38.45139 25.38861 6.76 ML 2.2 Ege Denizi - [77.90 km] Çeşme (İzmir) 2026-01-16 08:03:05 38.45222 25.37056 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - [79.45 km] Çeşme (İzmir) 2026-01-16 07:47:52 38.75472 31.37083 7.51 ML 1.6 Sultandağı (Afyonkarahisar) 2026-01-16 07:42:29 39.21083 28.26639 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-16 07:38:08 36.50611 28.94056 7.02 ML 2.1 Akdeniz - [15.46 km] Fethiye (Muğla) 2026-01-16 07:19:38 38.97389 25.86694 7.14 ML 1.5 Ege Denizi - [58.59 km] Karaburun (İzmir) 2026-01-16 07:17:58 39.19139 28.245 7.01 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-16 07:13:22 39.00278 25.90222 9.33 ML 2.2 Ege Denizi - [54.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 2026-01-16 06:58:59 38.11611 38.36861 6.95 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 2026-01-16 06:21:29 39.17778 28.28778 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-16 06:08:23 39.20861 28.30583 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-16 05:34:36 39.15889 28.2875 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-16 05:28:10 37.25556 36.97861 8.21 ML 2.4 Nurdağı (Gaziantep) 2026-01-16 05:24:54 38.3025 38.80972 7.69 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 2026-01-16 05:24:46 39.19167 28.14028 7.03 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-16 05:18:47 39.13333 28.2925 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-16 05:16:13 40.7275 27.50583 7.01 ML 1.3 Marmara Denizi - [12.76 km] Marmara (Balıkesir) 2026-01-16 05:09:49 37.30833 37.0275 6.99 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2026-01-16 05:03:29 39.23333 28.14222 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-16 05:01:48 39.46528 27.91 7.03 ML 1.0 İkizcetepeler Barajı - [02.21 km] Altıeylül (Balıkesir) 2026-01-16 04:53:42 39.81028 28.64667 6.2 ML 0.9 Mustafakemalpaşa (Bursa) 2026-01-16 04:51:37 39.22444 28.12472 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-16 04:33:05 37.90833 29.13694 9.13 ML 1.1 Pamukkale (Denizli) 2026-01-16 04:29:13 39.98528 38.99083 6.34 ML 1.5 Refahiye (Erzincan) 2026-01-16 04:26:41 40.0225 33.26833 7.1 ML 1.1 Elmadağ (Ankara) 2026-01-16 04:23:45 38.3425 38.69083 11.46 ML 1.2 Kale (Malatya) 2026-01-16 04:22:37 38.31778 38.71694 11.43 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) 2026-01-16 04:09:27 38.33083 38.93972 7.92 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 2026-01-16 03:59:21 39.21972 28.12611 4.56 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

