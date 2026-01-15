Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak maçlar, hem yerli hem de yabancı liglerde kritik karşılaşmalara sahne olurken, sporseverler bugün kimin maçı var sorusunun yanıtını merak ediyor. Süper Lig’den Avrupa liglerine, kupa mücadelelerinden hazırlık maçlarına kadar geniş bir fikstürün yer aldığı günde, hangi maçlar oynanacak sorusu maç saatleri ve yayın bilgileriyle birlikte en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

1 /8 Bugün futbolseverleri kritik maçlar bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, sahasında Keçiörengücü’nü ağırlayacak. İtalya Serie A’da Verona ile Bologna karşı karşıya gelirken, İspanya Copa del Rey mücadelesinde Racing Santander ile Barcelona kozlarını paylaşacak. İşte 15 Ocak Perşembe bugünkü maçlar listesinde öne çıkan karşılaşmalar.

2 /8 Bugün kimin maçı var? 13:00 Erzurumspor 2-0 Ç.Rizespor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 15:30 Eyüpspor - Iğdırspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor



3 /8 17:00 Salzburg - Crvena Zvezda Hazırlık Maçı Yayın Yok 18:00 Bodrumspor - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

4 /8 20:30 Verona - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus 20:30 Beşiktaş - Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası ZTK ATV

5 /8 22:30 Augsburg - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus 22:45 Como - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

6 /8 23:00 Burgos - Valencia İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yayın Yok 23:00 Racing Santander - Barcelona İspanya Kral Kupası Copa Del Rey S Sport Plus

