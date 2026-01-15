500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Rize kurası bugün İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde saat 14:00'da çekiliyor. Rize merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 42 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Rize’de konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Rize konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

1 /3 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde saat 14:00’da Rize konutları için kuralar çekiliyor. İşte İşte TOKİ Rize konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

2 /3 RİZE TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK? TOKİ Rize kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.

