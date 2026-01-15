Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Rize hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Rize hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

13:3815/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Rize kurası bugün İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde saat 14:00'da çekiliyor. Rize merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 42 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Rize’de konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Rize konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde saat 14:00’da Rize konutları için kuralar çekiliyor. İşte İşte TOKİ Rize konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

RİZE TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Rize kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.


RİZE KURASI CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#Rize TOKİ kura sonuçları
#TOKİ kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Artvin hak sahipliği KURASI CANLI İZLE