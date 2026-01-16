AÖF Geçme Notu ve Ders Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?

AÖF’te bir dersten başarılı sayılmak için ders başarı puanınızın en az 35 olması gerekmektedir. Ancak bu puan, sadece çıplak bir nottan ibaret değildir. Ders başarı puanı şu şekilde hesaplanır:

Ara Sınav (Vize): Ara sınavdan alınan notun %30’u hesaplanır.

Dönem Sonu Sınavı (Final): Dönem sonu sınavından alınan notun %70’i hesaplanır.

Bu iki oran toplandığında elde edilen toplam puan, dersin başarı notunu belirler. Dolayısıyla ara sınav ve final notları arasında düzgün bir denge kurmak başarınız için çok önemlidir.











