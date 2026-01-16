Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi final sınavları için takvim netleşti. 2026 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları hangi tarihte uygulanacak, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan akademik takvimde bahar dönemi vize ve final sınavları hangi günlere denk geliyor, AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak ve öğrenciler sınav yerlerini nereden öğrenebilecek? Açıköğretim Fakültesi Final sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar.
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi final sınav takvimi belli oldu. Ocak ayında yapılacak sınavlar öncesinde oturum tarihleri, saat bilgileri ve sınava giriş belgelerine dair detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor; adaylar hem sınav günlerini hem de gerekli belgeleri öğrenmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor.
AÖF Güz Dönemi Final Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
AÖF Güz Dönemi dönem sonu (final) sınavları, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, her zamanki gibi hafta sonu oturumları halinde yapılacak. Oturum saatleri ve ders bazlı sınav bilgileri, sınav giriş belgelerinde yer alacak.
AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
AÖF öğrencileri, sınava giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi Açıköğretim sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle temin edebilecek. Belge üzerinde sınav merkezi, salon, sıra numarası ve sınav saati bilgileri bulunacak. Belgesiz sınava girişe izin verilmeyecek.
AÖF Sınav Takvimi 2026
Akademik takvime göre yıl içindeki diğer sınav tarihleri de şöyle:
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026
AÖF Geçme Notu ve Ders Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?
AÖF’te bir dersten başarılı sayılmak için ders başarı puanınızın en az 35 olması gerekmektedir. Ancak bu puan, sadece çıplak bir nottan ibaret değildir. Ders başarı puanı şu şekilde hesaplanır:
Ara Sınav (Vize): Ara sınavdan alınan notun %30’u hesaplanır.
Dönem Sonu Sınavı (Final): Dönem sonu sınavından alınan notun %70’i hesaplanır.
Bu iki oran toplandığında elde edilen toplam puan, dersin başarı notunu belirler. Dolayısıyla ara sınav ve final notları arasında düzgün bir denge kurmak başarınız için çok önemlidir.
Örnek Hesaplama:
Ara sınav notu: 60
Dönem sonu sınav notu: 70
Hesaplama: (60 x 0.30) + (70 x 0.70) = 18 + 49 = 67 (Başarı Notu)
Bu durumda, 67 puan ile bu dersten başarılı bir şekilde geçmiş olursunuz.
AÖF Harf Notları ve Anlamları
AÖF’te harf notları, aldığınız puanların karşılığı olarak belirlenir ve şu anlama gelir:
Harf Notu
Durum
AA
Geçer (Başarılı)
AB
Geçer (Başarılı)
BA
Geçer (Başarılı)
BB
Geçer (Başarılı)
BC
Geçer (Başarılı)
CB
Geçer (Başarılı)
CC
Geçer (Başarılı)
CD
Koşullu Geçer
DC
Koşullu Geçer
DD
Koşullu Geçer
FF
Kalır (Başarısız)