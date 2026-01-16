ALES 2026 TAKVİMİ: ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav tarihi

Akademik kariyer planı yapan adayların yakından takip ettiği ALES için 2026 takvimi netleşti. ÖSYM’nin yayımladığı sınav programıyla birlikte ALES’in başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli olurken, adaylar hazırlık sürecini bu takvime göre şekillendirmeye başladı.
Yüksek lisans ve doktora hedefleyen binlerce aday için ALES 2026 süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte yıl içinde yapılacak ALES oturumlarının tarihleri ve başvuru dönemleri duyuruldu.
ÖSYM ALES 2026 TAKVİMİ
ALES/1 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. ALES/1 başvuruları 25 Mart - 2 Nisan 2026 aralığında kabul edilecek. Sınav sonuçları ise 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES/2, 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/2 için başvurular 10-18 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 14 Ağustos'ta erişime açılacak.
ALES/3 sınavı ise 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 7-15 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.