E KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026: MEB 2026 e-Okul VBS karne notu (dijital karne) sorgulama ekranı! Takdir, Teşekkür ve Onur belgesi nasıl alınır?

E-OKUL VBS ÜZERİNDEN NELER GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrenciye ait sınav bilgileri, tarihleri, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, geçmiş yıllarda alınan belgeler, diploma puanı, yıl sonu notları ve diğer birçok bilgi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir.

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLERE VERİLİR?

Onur Belgesi alabilmek için öğrencinin ödül ve disiplin kurulu tarafından belirlenen şartlar uyması gerekmektedir. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmak, bilimsel ve sosyal projelere katılmak, okul araç-gereç ve donanımlar ile beraber çevreyi koruma ve arkadaşlarına örnek olması gerekmektedir. Onur Belgesi verilecek öğrenciler, sınıf öğretmenleri veya okul yönetimleri tarafından belirlenir.