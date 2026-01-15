Yeni Şafak
Merkez Bankası 2026 yılı ilk faiz kararını ne zaman duyuracak? PPK toplantı takvimi

22:2815/01/2026, Perşembe
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılına ilişkin ilk faiz kararı için geri sayım başladı. Ocak ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısı, piyasaların yönü açısından kritik görülüyor. Döviz kuru, altın fiyatları, Borsa İstanbul ve mevduat faizi cephesinde beklentiler bu tarihe odaklanırken, TCMB kararını ocak ayının son haftasında açıklayacak.

Türkiye’de ekonomi gündeminin en yakından takip edilen başlıklarından biri olan TCMB faiz kararı, 2026 yılının ilk ayında netlik kazanacak. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları, yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklanmış durumda.

Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ilk PPK toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı, her zamanki gibi saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak.

Piyasaların odağındaki ocak toplantısı

Ocak ayı toplantısı, yeni yılın para politikası yönüne dair ilk sinyalleri vermesi açısından önem taşıyor. Piyasa aktörleri, TCMB’nin politika faizinde indirime gidip gitmeyeceğini yakından izliyor. Beklentiler, sınırlı oranlarda bir faiz indirimi ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

2026 PPK toplantı takvimi

Merkez Bankası’nın 2026 yılı boyunca gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantıları şu tarihlerde yapılacak:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

