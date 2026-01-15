Merkez Bankası 2026 yılı ilk faiz kararını ne zaman duyuracak? PPK toplantı takvimi

Türkiye’de ekonomi gündeminin en yakından takip edilen başlıklarından biri olan TCMB faiz kararı, 2026 yılının ilk ayında netlik kazanacak. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları, yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklanmış durumda.