BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ OCAK AYI 2026: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

14:4515/01/2026, Perşembe
2026 yılına girilmesiyle birlikte bedelli askerlik başvurusu yapan binlerce yükümlü, askerlik yerleri ve celp takvimine çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklayacağı sınıflandırma sonuçları ve yeni yıl bedelli askerlik ücreti merakla bekleniyor.

Bedelli askerlik sürecinde kritik takvime girildi. 2026 Ocak ayı itibarıyla askerlik yerlerinin açıklanması beklenirken, yeni bedelli ücreti de memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

MSB yaptığı açıklamayla, bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak tarihinde duyurulacağını söyledi.

