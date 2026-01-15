Yeni Şafak
Staj ve çıraklık sigortası son gelişmeleri 2026! Torba Yasa ile birlikte staj ve çıraklık sigorta başlangıcı Meclis'e gelecek mi, sayılacak mı?

16:3415/01/2026, Perşembe
Staj ve çıraklık sigortasına ilişkin gelişmeler, Torba Yasa görüşmeleriyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan 36 maddelik düzenleme paketi kapsamında, staj ve çıraklık döneminde yapılan sigortaların emekliliğe etkisi olup olmayacağı merak konusu oldu.

TBMM’de görüşmeleri süren yeni Torba Yasa, staj ve çıraklık sigortası konusunda beklentileri artırdı. Lise ve üniversite yıllarında yapılan stajlarda yatırılan sigorta primlerinin emeklilik başlangıcı sayılmaması, binlerce vatandaşın erken emeklilik planlarını etkiliyor.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Çıraklık ya da stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmiyor, sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Buna da staj sigortası deniyor. Sigortanın yapılma nedeni de işletmelerde staj gören öğrencilerin oluşabilecek kaza veya hastalıklara karşı koruma sağlanması.

Çalışan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için de uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Bu prim ödenmediğinden, staj süreleri ileride emeklilikte hesaba katılmıyor.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmezken, staj ve çıraklık sigortası için gelecek yeni açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

#Staj Ve Çıraklık
#Torba Yasa
#Staj Ve Çıraklık Sigortası
