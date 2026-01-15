Staj ve çıraklık sigortası son gelişmeleri 2026! Torba Yasa ile birlikte staj ve çıraklık sigorta başlangıcı Meclis'e gelecek mi, sayılacak mı?

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Çıraklık ya da stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmiyor, sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Buna da staj sigortası deniyor. Sigortanın yapılma nedeni de işletmelerde staj gören öğrencilerin oluşabilecek kaza veya hastalıklara karşı koruma sağlanması.