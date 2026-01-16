Yeni Şafak
4C'li ZAM FARKI HESABI: Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

14:1116/01/2026, Cuma
2026 yılının ilk maaş artışları netleşirken, memur emeklileri için zam farkı gündeme geldi. Ocak ayında maaşlarını eski tutar üzerinden alan memur emeklileri, yüzde 18,6’lık artış nedeniyle oluşan fark ödemelerini beklemeye başladı. Farkların önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı kesinleşti. Yüzde 18,6 oranındaki artış sonrası maaş farkı oluşurken, emekliler “kim kaç lira fark alacak?” sorusuna yanıt arıyor. Zam farkı ödeme tablosu merak ediliyor.

OCAK ZAMLARI KESİNLEŞTİ, ÖDEMELER BAŞLADI

Milyonlarca emekli ve memurun 2026 yılının ilk maaş artışları netleşti. TÜİK verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 18,6 oranında zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bugünden itibaren almaya başladı. Ödemeler 28 Ocak’a kadar tamamlanacak. Memurlar ise zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta hesaplarında gördü.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDE TABAN MAAŞ FARKI BEKLENİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşın 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin yasal düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, taban maaşın altında kalan emeklilere fark ödemesi yapılacak.

MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞLARINI ESKİ RAKAMDAN ALDI

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında aldığı için Ocak ayında zam yansıtılmadan ödeme yapıldı. Yüzde 18,6’lık artış ve bin liralık taban aylık düzenlemesinden kaynaklanan farklar ise bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN 890 TL

Yüzde 18,6 zam ve taban aylık artışıyla birlikte aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL’den 61 bin 890 TL’ye yükseldi.

Yeni maaşlara göre bazı unvanlardaki ödemeler şöyle oldu:

Öğretmen (1/4): 73 bin 368 TL

Uzman öğretmen (1/4): 81 bin 219 TL

Polis (8/1): 81 bin 617 TL

Hemşire (5/1): 74 bin 770 TL

Memurlara ayrıca 1 Ocak–14 Ocak dönemini kapsayan 14 günlük zam farkı da ödenecek.

ZAM FARKI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi bulunuyor. Zam farklarının ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Aylık ödeme takvimine göre farklar şöyle yatırılacak:

Aylık maaş alanlara: 1 aylık fark

Kasım–Aralık–Ocak döneminde maaş alanlara: 1 aylık fark

Aralık–Ocak–Şubat döneminde maaş alanlara: 2 aylık fark

Ocak–Şubat–Mart döneminde maaş alanlara: 3 aylık fark

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI 27 BİN 772 TL

Ocak zammıyla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ek ödeme dahil 22 bin 672 TL’den 27 bin 772 TL’ye çıktı. Böylece en düşük aylıkta yaklaşık 5 bin 100 TL artış gerçekleşti. Bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 TL, üç aylık fark alacak emekliye ise en az 15 bin 300 TL ödeme yapılacak.

