4C'li ZAM FARKI HESABI ŞEKİLLENDİ: Memur emeklisine 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI 27 BİN 772 TL

Ocak zammıyla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ek ödeme dahil 22 bin 672 TL’den 27 bin 772 TL’ye çıktı. Böylece en düşük aylıkta yaklaşık 5 bin 100 TL artış gerçekleşti. Bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 TL, üç aylık fark alacak emekliye ise en az 15 bin 300 TL ödeme yapılacak.