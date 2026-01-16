Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alım ilanına yoğun bir talep vardı. Haftalar geçti ve sonuçlar ilan edilmedi. Yeni bir bilgi olup olmadığı kontrol edilirken "OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemdeki yerini koruyor. KPSS puanı esas alınarak yapılan başvurular sonucunda mühendis, avukat, diyetisyen, şoför, güvenlik görevlisi gibi birçok kadroya alım gerçekleştirilecek. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar haberimizde...
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere başvuru yapan adaylar, haftalardır sonuç müjdesini bekliyor. Toplamda 496 kontenjan için yapılan başvuruların üzerinden geçen sürenin ardından, mülakatsız sadece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmeler için araştırmalar hız kazandı.
OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
OGM personel alımı başvuru sonuçları https://www.ogm.gov.tr/tr web sitesi üzerinden açıklanacak.
OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
OGM 496 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’ne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.
Bu doğrultuda,
Lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen,
Ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker,
Ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi olmak üzere toplam 496 personel alımı yapılacak.
YERLEŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ
1) Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
3) Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Süresi içinde evrak teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
4) Adayların EK 2' de ilan edilen genel ve özel şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde, yerleştirmeleri veya atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, son başvuru tarihi itibariyle ilan edilen şartları eksiksiz şekilde taşıyıp taşımadıklarını dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir mağduriyete uğramamaları açısından bu husus büyük önem arz etmektedir.
5) Ataması yapılan ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, belirlenen süre içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak, herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.