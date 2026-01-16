4) Adayların EK 2' de ilan edilen genel ve özel şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde, yerleştirmeleri veya atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, son başvuru tarihi itibariyle ilan edilen şartları eksiksiz şekilde taşıyıp taşımadıklarını dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir mağduriyete uğramamaları açısından bu husus büyük önem arz etmektedir.

5) Ataması yapılan ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, belirlenen süre içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak, herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.