Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve diğer iller için Cuma namazı saatlerini duyurdu. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde ilde farklılık gösterebilmektedir Vatandaşlar, bulundukları ilin Cuma namazı saati bilgilerine göre camilerde yerlerini alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasıyla, Cuma namazı saatleri tüm iller için belirlenmiş olup, detaylı bilgilere Diyanet’in resmi web sitesinden ulaşılabilir. İşte il il 16 Ocak 2026 tarihli Cuma namazı saatleri..

1 /6 Bugün öğle vakti camilerde kılınacak olan cuma namazına gidecek olanlar illerinde cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet cuma namazı saati 16 Ocak 2026 il il belli oldu.

2 /6 16 OCAK 2026 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 16 Ocak Cuma namazı saat 13:19'da kılınacak.























3 /6 16 OCAK 2026 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 16 Ocak Cuma namazı saat 13:03'de kılınacak.





















4 /6 16 OCAK 2026 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 16 Ocak Cuma namazı saat 13:26'da kılınacak.























5 /6 TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI SAATLERİ