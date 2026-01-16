Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 17-18 Ocak 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

2 /3 HAFTA SONU NE SINAVI VAR? Bu hafta sonu sınav gündeminin odağında Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavları yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvim doğrultusunda, AÖF güz dönemi final sınavlarının 17-18 Ocak 2026 Cumartesi ve Pazar günlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.