Hafta sonu sınav var mı? 17-18 Ocak 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

Hafta sonu sınav var mı? 17-18 Ocak 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

Tuğba Güner
15:3916/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 17-18 Ocak 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

Hafta sonu sınav takvimi merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Bu hafta sonu hangi sınav var?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri gündeme gelirken, sınavlara katılacak olan öğrenciler sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini araştırıyor. İşte 17-18 Ocak 2026 hafta sonu uygulanacak sınavlarla ilgili detaylar...

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu sınav gündeminin odağında Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavları yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvim doğrultusunda, AÖF güz dönemi final sınavlarının 17-18 Ocak 2026 Cumartesi ve Pazar günlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

7-18 OCAK SINAV TAKVİMİ


Türkiye genelinde binlerce açıköğretim öğrencisinin katılım sağlayacağı sınavlar, belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak uygulanacak. Final sınavlarında öğrencilerin her bir ders için bilgi düzeyi ölçülecek. Sınav formatına göre, adaylara her ders için 20 soru yöneltilecek ve her ders adına 30 dakika sınav süresi tanınacak.


AÖF öğrencilerinin sınav saatlerini, sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. 17-18 Ocak 2026 hafta sonu yapılacak AÖF final sınavları, güz dönemi başarı notlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.



