Beşiktaş - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı? ZTK Beşiktaş Keçiörengücü yayın bilgileri

Beşiktaş - Keçiörengücü maçına artık az bir süre kaldı. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Keçiörengücü Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Canlı yayın bilgileri belli olan maçın şifresiz kalanda mı yayınlanacağı da merak edilen bir diğer konu. İşte Beşiktaş Keçiörengücü maçı canlı yayın kanal bilgileri ve takımların muhtemel 11'leri.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Keçiörengücü bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDAN NOTLAR Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, 15 Ocak saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Başkent ekibi karşısında da galip gelerek 2’de 2 yapmak istiyor.



Siyah-beyazlılarda 2 eksik Kartal'da, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Nijerya için mücadele eden Wilfred Ndidi, Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Ayrıca kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabakada görev almayacak.

4 futbolcuyla yollar ayrıldı Beşiktaş'ta 4 oyuncuyla da yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli kaleci Mert Günok'un yanı sıra Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek'e teşekkür edilerek yol ayrımına gidildi.



Sakatlar döndü Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan futbolcular da takıma döndü. Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalarda yer aldı.

Öte yandan Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen El Bilal Toure de Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde yarın forma giyebilecek.

Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Alpaslan Şen olacak.