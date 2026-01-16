Yeni Şafak
Ağrı'daki 'Leyla Aydemir' davasında amca Yusuf Aydemir tutuklandı

15:2516/01/2026, Cuma
Ağrı'daki 'Leyla Aydemir' davasında amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Dava 12 Şubat'a ertelendi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Leyla Aydemir
#Ağrı
#tutuklama
