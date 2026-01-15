Leyla Aydemir cinayetinde flaş gelişme: 8 yıllık davada yeni deliller ortaya çıktı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ilk soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in amcası Y.A. ile Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. hakkında "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.



