Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak AFAD verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Deprem, yerin yaklaşık 7,14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



AFAD: An itibarıyla olumsuz durum bulunmamakta

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."





