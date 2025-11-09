Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı spekülasyonlarına yanıt verdi: Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı spekülasyonlarına yanıt verdi: Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

12:469/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli sorusuna cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli sorusuna cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayarak önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin Cumhur İttifakı’na ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Sayın Genel Başkan ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu hafta görüşebilirim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin
"Cumhur İttifakı’nda sorun olmadığını ve Sayın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmelerin her an olabileceğini belirtmiştiniz. Öncelikle bu görüşme ne zaman olacak? Bu tarih merak ediliyor. Çünkü biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ile ilgili spekülasyonlar için ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz?"
sorusu üzerine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile aralarında hiçbir sorunun söz konusu olmayacağını vurgulayarak bu hafta içerisinde görüşme sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"
Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız"






#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#Devlet Bahçeli
#Cumhur İttifakı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Bakan Tekin duyurdu