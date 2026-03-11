İmamoğlu şovunu mahkemeden X'e taşıdı: Yolsuzluk konuşulmasın diye yeni yalanları dolaşıma soktu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “örgüt lideri” olarak yargılandığı asrın yolsuzluk davasında üçüncü gün geride kaldı.

Yolsuzluk ve rüşvet çarkı ile 161 milyar liralık kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle yargılanan İmamoğlu, hakkındaki vahim iddialara hesap vermek yerine mahkeme heyetini, Adalet Bakanı'nı ve gerçekleri yazan basını hedef alıyor.

İmamoğlu şovunu mahkemeden X'e taşıdı

Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu, son olarak adına açılan bir X hesabından avukatları aracılığıyla açıklama yapıp kamuoyunu manipüle etme girişiminde bulundu. İBB dosyasının kilit ismi Ertan Yıldız, Yeni Şafak’a konuştu: Gölge başkan ‘sistemi’ anlattı

Vahim iddialara yanıt vermek yerine yalanları dolaşıma soktu

İBB'deki yolsuzluk operasyonlarının 'iftira' olduğunu öne süren İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alıp 'darbeci' ifadelerini kullandı.

Yaşananların senaryo, talimatı verenin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne süren İmamoğlu, "Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır. Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli de 1 yıl dolarken 250 milyar Dolar olmuştur." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir dayanağı olmayan 250 milyar Dolar iddiasını ortaya atan İmamoğlu, "Bu bedel milletin cebinden çıkmıştır. Bu zihniyetin ve ceberrut rejimin; makam, mevki, menfaat peşinde, ahtapotun kolları biçiminde, devletin kurumlarını nasıl sardığı da ortadadır." dedi.

Rüşvet çarkı dolarla dönüyordu

İmamoğlu'nun dolar çıkışı, İBB'deki yolsuzluk davasının detaylarını da akıllara getirdi.

İBB başta olmak üzere CHP’li belediyelerde rüşvetin adeta dolarla ölçüldüğü ortaya çıkmıştı.

Birçok tanık ve şüpheli ifadesinde rüşvet ücretlerinin dolar olarak belirlenmesi dikkat çekmişti.

İşadamı Aziz İhsan Aktaş da CHP’li belediyelerde biriken alacaklarının tahsili için milyonlarca dolar ödediğini anlatmıştı.

Dolar'la iş gören kendisi! Delegelere Özel'e oy karşılığı para akıtmıştı

Tüm bunların yanında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabilmek adına Özgür Özel'i genel başkan yapmak için Ekrem İmamoğlu öncülüğünde delegelere 'Dolar' dağıtıldığı da itiraflarda yer almıştı.

CHP Erzurum Kurultay delegesi Yusuf Gögerkaya,CHP'deki kurultay öncesinde Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında kendilerine verilen paralara vurgu yapıp, "Ben 1500 Dolar karşılığı Özgür Özel’e oy attım." demişti.

Gögerkaya, Erzurum İl Başkanı'nın 300 bin Dolar aldığını itiraf etmişti.

'Milyar dolar' algıları yeni değil

CHP'li siyasetçiler, geçtiğimiz yıllarda da benzer manipülasyonlara girişmiş ve '128 milyar Dolar nerede?' yalan siyasetini gündemde tutmaya çalışmıştı.

Yalanı ısrarla dillendirenler Merkez Bankası’nın rezervini, kur saldırılarında kullanılan doları, kriz dönemlerinde üreticiyi ve dar gelirliyi korumak için ödenen parayı ve 1 dolarlık işlemin bile kayıt dışı olamayacağını görmezden geliyor.

Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırıyor

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı son verilere göre, İmamoğlu'nun iddiasınına aksine brüt rezervlerdeki yukarı yönlü ivme dikkat çekiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış ve rekor serisini üçüncü haftaya taşımıştı.

Ekonomi çevreleri bu gelişmeyi, Türkiye’nin dış finansman gücünü pekiştiren ve rezerv birikim sürecinin istikrarını destekleyen kritik bir gösterge olarak yorumluyor.



