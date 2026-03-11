İmamoğlu her duruşmada kriz çıkarıyor

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “örgüt lideri” olarak yargılandığı asrın yolsuzluk davasına ikinci gün devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülen duruşmalar, nisan sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek.

İMAMOĞLU’NDAN SALDALYE TEPKİSİ

Dün İmamoğlu salona getirildikten sonra kürsüye gitmesini engellemek için önüne sandalye konuldu. İmamoğlu ise “Böyle olmaz. Kimin önünü kesiyorsunuz siz? Ağzımı bantla mı kapatacaksınız? Hakim gelecek, neden koyduğunu söyleyecek. Ayaktayım, oturmuyorum. Böyle bir düzen yok. Hakim bey bunu yapmanız yüz karasıdır. Alnınıza yapıştı” dedi. Mahkeme başkanı ise “O sizin takdiriniz” ifadelerini kullandı.

TALİMAT TARTIŞMASI

Bunun üzerine İmamoğlu, “Kimden talimat aldınız?” diye sordu. Başkan ise “Biz kimseden talimat almadık” karşılığını verdi. İmamoğlu “Hakimlik yapacaksanız, yüce Türk yargısını temsil edecekseniz bizim de hakkımızı savunmak zorundasınız. Ben sizi de korumaya geldim” dedi. Mahkeme Başkanı ise “Gereksiz polemiklere girmeyelim Ekrem Bey, benim sizin korumanıza ihtiyacım yok” diye konuştu.

AVUKATLAR SLOGAN ATTI

İmamoğlu, mahkeme başkanına “Neden korkuyorsunuz, ben belki avukatıma sesleneceğim, niye almıyorsunuz?” diye sordu. Başkan ise “Bizim bir şeyden korktuğumuz yok. Kürsüye söz hakkı verdiğimiz gelecek. Burası sizin avukatınıza sesleneceğiniz bir alan değil. Yerinize geçin lütfen” dedi. "Dünden beri ne değişti?" diyen İmamoğlu’na mahkeme başkanı “Dün size söz hakkı vermediğim halde kürsüye gelerek heyete, savcıya parmak salladınız” cevabını verdi.

BU KEZ SÖZ ALIP KONUŞTU

Tartışmanın ardından 11.05’te kimlik tespitine geçildi. Kimlik tespiti tamamlandıktan sonra iddianamenin özeti okundu. Yaklaşık yarım saat sonra İmamoğlu söz hakkı alarak sanık kürsüsüne geldi. İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi davası başlatılıyor. Adalet mülkün temeli ise sizin oradan bakışınız ile kimse suçlu değil. Meselenin özü siyasidir. Siyasi dava bugün başlamamıştır. Başsavcı görünümlü siyasetçi, İstanbul’a gelmiş vazifesini tamamlamıştır. Başarılı olursan bakan olursun denilen kişi bakan olmuştur. Bu iş başından beri siyasidir. Bedelini siz ödersiniz ben değil” diye yine tehdit etti.

YENİ ŞAFAK’I HEDEF GÖSTERDİ

Bu gerginlikle bu sürecin yönetilemeyeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Adil bir yargılama benim hakkımdır. Ben Türkiye’nin ilk seçimde iktidarı olacak partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Cumhurbaşkanı adayı burada konuşmazsa olmaz. Siz bana burada 15 dakika vermekle hiçbir şey kaybetmezsiniz. Lütfen burada bu yargılama sürecini düzene koyunuz” dedi. Soruşturma sürecinde yaptığı yayınlar nedeniyle Yeni Şafak ve Turkuvaz’a ağza alınmayacak hakaretlerle saldıran İmamoğlu, iki kurumu da hedef gösterdi. İmamoğlu, “Düşünün başsavcı görünümlü siyasetçi, kalktı buna ‘Asrın yolsuzluğu’ dedi. Böyle bir arsızlık olur mu” diye konuştu.

YAPAY ZEKA İDDİASI

Mahkeme başkanının “Dünden beri savunma alamadık, lütfen tamamlayın” diye uyarıda bulunduğu İmamoğlu, çoklu söz alma hakkı istedi. Duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verildi. Aradan sonra saat 13.45'te tekrar başlayan duruşmada, usule ilişkin itirazlar sırasında söz alan sanık avukatı Ali Rıza Dizdar, mahkemenin hazırladığı tensip zaptında bazı kısımların yapay zekayla yazıldığını iddia etti. Mahkeme Başkanı ise “Ben yapay zeka kullanmayı bile bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi. Mahkeme başkanı ara kararın nisan ayı sonlarına doğru verilebileceğini belirtti.

Ertan Yıldız

Ertan Yıldız onları hapisten çıkmak için söyledi

Tutuklu sanık Aykut Erdoğdu savunma yaptı. 4 bin sayfalık iddianamenin hücrenin yarısını kapladığını belirten Erdoğdu, “Kendi bölümümü okudum” dedi. Haftada 2 saat bilgisayar odası kullanılmasına izin verildiğini belirten Erdoğdu, “Neyi okuyayım, hangi ekine bakayım, hangi iddiasına bakayım?” diye tepki gösterdi. Ertan Yıldız’ın kendisi hakkındaki iddialarına cevap veren Erdoğdu, “Benim para götürdüğümü ve o paranın Fatih Keleş’e teslim edildiğini söylemiş. Bu şahıs bunları hapisten çıkmak için mi söylemiştir, adalete yardımcı olmak için mi” diye sordu. Çantayla para taşıdığı yönündeki iddiayı reddeden Erdoğdu, mahkeme başkanının “Yıldız’ın beyanlarının iftira olduğunu söylediniz. Aranızda ne gibi bir husumet var” sorusuna ise “Sayın Başkanım, hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar” karşılığını verdi. Duruşmaya bugün saat 10.00'da devam edilecek.

Aykut Erdoğdu

Salonda görüntü alanlara soruşturma

İBB davasında duruşma salonunda fotoğraf ve video çekenler hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1'nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”







