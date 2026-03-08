Yeni Şafak
İBB dosyasının kilit ismi Ertan Yıldız, Yeni Şafak’a konuştu: Gölge başkan ‘sistemi’ anlattı

Burak Doğan
04:008/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Ertan Yıldız, muhabirimiz Burak Doğan’ın sorularını cevapladı.
“İmamoğlu’nun gölgesi” olarak anılan eski İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu liderliğindeki Sistem'i anlattı. “Yakup Öner, Boğaz’dan sorumlu; Fatih Keleş genel yapıdan sorumluydu” diyen Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü’nün de Sistem'in kritik isimleri olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi ve iş insanı Ertan Yıldız, İBB’de kurulan sistemi ve işleyişini anlattı. Sistemin başında Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğunu belirten Yıldız, İBB’de harita mühendisi olarak görev yapan Yakup Öner’in Boğaz hattındaki süreçlerden, “kasa” olarak anılan Fatih Keleş’in ise genel yapıdan sorumlu olduğunu söyledi. Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü’nün de sistemin kritik aktörleri arasında yer aldığını ifade etti. Yaklaşık üç hafta önce ofisinde görüştüğümüz Yıldız, teslim olma sürecinden hakkında ortaya atılan iddialara, İmamoğlu ile yaptığı “Ben artık yokum” görüşmesinden Murat Gülibrahimoğlu ile yaşadığı tartışmalara kadar birçok detayı Yeni Şafak’a anlattı.

İLK KEZ 2014’TE TANIŞTIK

İmamoğlu’nun yanında olduğu süreçte İBB’ye ait tüm iştiraklerin yöneticisi pozisyonunda olan aslen Trabzon Sürmeneli olan Yıldız, İBB’ye girmeden önce bir şirketler grubunun ortaklığını ve 21 yıl CEO’luğunu yaptı. İş dünyasında başarılı bir imaj çizen Yıldız,
“Evim, ofislerim gibi pek çok maddi varlığım belediye öncesine aitti. Şirket merkezi ve 40 bin metrekarelik fabrikamız Beylikdüzü’ndeydi. İmamoğlu o dönem CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı’ydı. 2014 seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkan adayı oldu. Kendisiyle bu süreçte tanışmıyorduk. Bir tanıdığımız vasıtasıyla seçim çalışmaları için fabrikaya gelerek personelle konuşmak istedi. O gün ilk kez tanıştık. Sonra seçimi kazandı, Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu, ben de ziyarete giderek tebrik ettim. Bizim fabrikanın önünde sorunlu bir yol olduğunu anlattım, hemen çözdüler. Bu tutum beni etkiledi”
şeklinde konuştu. 2018’de şirketteki hisselerine satarak ayrıldığını ifade eden Yıldız, İmamoğlu’nun kendisini yemeğe davet ettiğini anlattı. Yıldız,
“İBB başkanlığına aday olmasını istediklerini, böyle bir şey olursa onunla çalışıp çalışamayacağımı sordu. Hoşuma gitti, çalışırız dedim. İmamoğlu aday oldu, kampanya ofisi Windowsiste tutuldu. O merkezde ben de görev yaptım”
ifadelerini kullandı.

3 DANIŞMANDAN BİRİYDİ

İBB’ye gelir gelmez başkan danışmanı olarak atanan Yıldız, Yiğit Oğuzduman ve Murat Ongun ile birlikte 3 danışmandan biri olduğunu belirterek,
“’Sen şirket yönetiminde iyisin, iştirakler sende olsun’ dedi. Kabul ettim. 28 iştirak şirketi vardı, 14 tanesi zarardaydı. 13 tanesinin vergi borcu vardı. Genel müdür arkadaşlarla beraber çok çalıştık, önce vergileri ödedik, yapılandırdık, taksitlendirdik ve İBB'nin ihalelerine girer hale geldik. 2019'un sonunda sadece 4 şirket zarardaydı. Yani 2019'un ortasında 14, sonunda 4’ncü vergi borçlarını da büyük bir oranda hallettik. Kasım 2023’te istifa ettim. Ben ayrılırken sadece Metro ve Beltur zarardaydı. 2019'dan önce AK Parti zamanında belediye şirketlerinden maksimum 6 tanesi, Türkiye'nin ilk 500 büyük şirket arasına gelmişti. Ben 2023'te teslim ettiğimde 2023 bilanço sonuçlarına göre tam 12 şirket, 12 İBB şirketi Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu arasına geldi. Görevi teslim ederken şirketlerin sigorta borcu dahi yoktu. Ağustos 2024’te yani ikinci seçimden 6 ay sonra ‘İştiraklerin 3,5 milyar sigorta borcu var’ diye bir gazete haberi çıktı. 2025'de İmamoğlu Meclisi'nde İsfalt ve Metro teknik iflasa girdiği yani sermayesinin tamamını kaybettiği için İBB’den sermaye istediler. Benim dönemimde böyle bir şey hiç yaşanmadı. Yolsuzluklara izin vermemeye çalıştım, zaten bu da içeride sevilmememe yol açtı.”

“SEN MECLİS’E GİR” DEDİ

İmamoğlu ile 2023 Ağustos- Eylül arası bir görüşme yaptığını anlatan Yıldız,
“İkimiz baş başa görüştük. Ben o görüşmede, ‘Yoruldum artık yokum’ dedim. ‘Kendi işlerimi yapmak istiyorum, beni ikinci dönemde düşünme’ deyince şaşırdı. Belki frekansımız tutmuyordu ama ben çok başarılıydım. O yüzden bana bir şey diyemiyordu. Şirketlerde hiçbir sorun yok her şey tıkır tıkır işliyor, 60 bin çalışan 7-8 milyar dolar cirosu olan bir yapıyı düşünün. Benden istenen şeyleri yapmadığım için arada kalmıştı Ekrem İmamoğlu. O toplantıda, ‘Bunu tekrar konuşalım’ dedi. Sonra bir daha konuştuk, ‘Sen meclise gir’ dedi. Yaklaşık 15 gün sonra yine bir araya geldik. İştiraklerle ilgili yeni bir sistem kuracağını söyledi. Bana ‘Sistemi değiştiririz, sen Meclis’e gir’ dedi. İstemediğimi söyledim, ısrar etti”
ifadelerini kullandı.

SUÇSUZ OLDUĞUM İÇİN BERAAT EDECEĞİM

CHP’den istifa ederek bağımsız listeden Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeliğini sürdüren Yıldız,
“CHP üyesi olarak kalmamın bir anlamı yoktu. İmamoğlu’na yakın CHP’liler bana ‘Hain’ diyorlar ama ben hain değilim. İmamoğlu bunları yapmasaydı, hiç bu işlere girmeseydi, bu duruma düşmezdi. Ona güvenen insanlar bu duruma düşmezdi. Ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olabilirdi. Ben İmamoğlu’nun yönetim başarısı için çalıştım, 5 yılımı verdim. Bazı suçlu insanların cezasını ben niye çekeyim? Bu her normal insanın vereceği reaksiyondur. Bu beni hain yapmaz. Benim vicdanım rahat Etkin pişmanlık ifadelerini verirken de hiç yalan söylemedim. Söylediklerimin arkasındayım. Bu davada ben de yargılanıyorum, orada kendimi savunacağım. Bir örgüt yöneticiliği, bir de eylemlerle ilgili eksen var. İkisi de ben kendimi gayet net bir şekilde savunabileceğime inanıyorum. Etkin pişmanlıktan dolayı değil, gerçekten suçsuz olduğum için beraat edeceğime inanıyorum”
vurgusu yaptı. Yıldız, dava başlayıp ilk ifadesini verdikten sonra meclis üyeliğinden de istifa edeceğini duyurdu.

EKREM’İN BU İŞLERE GİRMESİNE GEREK YOKTU

Ekrem İmamoğlu’nun ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı olmak istediğini kaydeden Yıldız, “İmamoğlu’nun başından beri amacı buydu. Bir insanın amacının olması da kötü bir şey değil. Ama buna nasıl gittiğin önemli. Ben iddia ediyorum Ekrem İmamoğlu, hiç bu işlere girmeseydi şu an cumhurbaşkanının en güçlü adaylarından biriydi. Bu işlere girmesine gerek yoktu, bu hırslara gerek yoktu” değerlendirmesi yaptı.

Murat Gülibrahimoğlu

Gizli toplantılarda Gülibrahimoğlu vardı

  • Ertan Yıldız, belediye iştirakleri üzerinden yürütülen süreçler istenilen sonucu vermeyince yöntemin değiştirildiğini, bazı işlerin doğrudan İBB üzerinden özel firmalara verildiğini anlattı. Bu dönemde özellikle belirli alanlarda yoğunlaşan bir yapı oluştuğunu savunan Yıldız, sistemin nasıl işlediğini şu sözlerle anlattı: Bu dönemde en önemli yapılanmalar Boğaziçi İmar ve Cebeci Hafriyat alanı oldu. Ben Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. tarafını bu kadar bilmiyordum. Orada bir şeyler döndüğünü anlıyordum, farkındaydım. Tepede olmamdan dolayı her türlü haber geliyordu. Sistemin içinde olmaya istekli olup bunu kabul etseydim Ekrem İmamoğlu bundan memnun olurdu."

BOĞAZ'DA İZİN Mİ İSTİYORSUN, VER BİR MİLYON DOLAR

  • Medya, kültür ve Cebeci maden sahası ile İBB’nin verdiği fen işleri ve yol bakım ihalelerinin kaynak yaratmada kullanılan başlıca alanlar olduğunu anlatan Yıldız şöyle devam etti: “Cebeci maden sahası Murat Gülibrahimoğlu’nun yarattığı bir proje. Burada İBB’den özel şirketlere, hatta kendi şirketlerine aldığı hafriyat izinleriyle aslında İSTAÇ’ın işletmesi gereken alanın dışarıdan bir firma tarafından işletilmesi ve kontrolsüz şekilde hafriyat dökülmesi gibi durumlar oldu. Bir ihale alınıyor, kontrolsüz şekilde buraya hafriyat dökülüyor. Kimse kontrol etmiyor çünkü o arada bir ortaklık var. Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gülibrahimoğlu sistemi birlikte yönetiyorlar. Burada çok büyük bir rant var, yıllık 150-200 milyon dolar civarında. Böyle büyük bir alanı görünce ufak tefek ihalelerle uğraşmayı bıraktılar. Mesela Boğaz’da bir yerden 1-2 milyon dolar alınıyor, iş çözülüyor. Artık ihale yapmaya, işin yapılmasını beklemeye ya da tahsilatla uğraşmaya gerek kalmıyor. Boğaz’da izin mi istiyorsun ‘Ver kardeşim 1 milyon dolar’ diyorlar. Adam getirip parayı çantayla veriyor. Olay bitti, bu kadar.”

RAHATSIZ OLDUM, BAŞKANA SÖYLEDİM

  • Cebeci’de ayda 10-20 milyon dolar arası para geldiğini anlatan Yıldız, “İşin rengi değişince ben rahatsız oldum. Bunu da başkana defalarca söyledim. Özellikle Murat Gülibrahimoğlu’nu sisteme sokmaması gerektiğini anlattım. İmamoğlu ise ‘Hayır o yetenekli bir adam önünü açmamız lazım’ diyordu. Gülibrahimoğlu ile bir araya gelip kavga etmedikleri bir toplantının olmadığını vurgulayan Yıldız, “Ertan Yıldız gizli toplantılara katıldı deniyor ya. Ben hiçbir gizli toplantıya katılmadım. Ama Murat Gülibrahimoğlu bütün gizli toplantılarda vardı. Operasyondan önce ’Millete yurt dışına gidin’ diyen de kendisi” değerlendirmesi yaptı.

Özgür Özel bir kez bile ziyaret etmedi

  • Silivri Cezaevi’nde kaldığı 64 günlük süre boyunca İmamoğlu’nu 10 kez ziyarete gelen Özgür Özel’in kendisini bir kez bile ziyaret etmediğini anlatan Yıldız, “Bana uğrayıp geçmiş olsun demedi. Hiç uğramadı. Ben İBB’yi yöneten çok emek veren 2-3’ncü adamdan biriydim. Genel başkan yardımcıları, siyasetçilerden çok az gelen oldu. Yalnız bırakıldım ve o dönem aslında çok da bir önemimizin olmadığını anladım. Onlar siyasi arkadaşları daha çok korumaya odaklanmışlar. Özellikle de Ekrem İmamoğlu’nu. Tüm mal varlıklarımıza tedbir konuldu. Araçlarımız ellerimizden alındı. Belediyenin bana verdiği bir tane Volvo araç vardı. Daha ortada etkin pişmanlık falan yokken, ben daha hapishanedeyken, belediye geldi bu aracı aldı. Bir Allah’ın kulu evimi, eşimi, çocuklarımı arayıp derdiniz var mı diye sormadı. Hiç kimse sahip çıkmadı.”
Fatih Keleş

İtiraz edince 'Sen karışma' dediler

Süreçten duyduğu rahatsızlığın 2021 itibarıyla başladığını belirten Ertan Yıldız, “İhale şartnameleri öyle hazırlanıyordu ki buraya sadece bir firma girebilirdi. Bu şirketlerin genel müdürleri de durumun farkındaydı ve rahatsızlıklarını dile getiriyorlardı” dedi. Yıldız, İmamoğlu ile yaşadığı en net kopuş sürecini ise şöyle aktardı:

Silivri Seymen’de İstanbul Enerji’nin bir enerji üretim tesisi var. Burada çöp gazından elektrik üretiyoruz, çıkan buharı toplayıp elektrik üretmek mümkün. Satış da yapılabiliyor. 5 milyon dolarlık yatırım yaptığın bir yerden 2,5 milyon dolar gelir elde edebilirsin. Enerji yatırımı iki senede kendini amorti edebiliyor. Ben buraya yatırım yapılmasını istiyordum, ama Murat Gülibrahimoğlu orada tehlikeli atıkları bertaraf eden bir tesis kurmak istiyordu ve tesise elektrik gerekiyordu. Onun istediği şekilde verirsek para kazanamayacağız. Bu kamunun zararına bir iş olur. Ben dedim ki, ‘O zaman yatırımı sen yap, geliri paylaşalım. Başka biri olsa böyle yapılır. Gelirin yüzde 30’unu sen al, yüzde 70’ini belediye alsın’ Kabul etmediler.” “Toplantıda Ziya Gökmen Togay, İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş vardı. Konuyu tartıştık. Başkan ‘Benim talimatımdır, Murat Gülibrahimoğlu’nun istediği şekilde olacak’ dedi. O an anladım ki bu iş yürümeyecek. Adamın yörüngesi değişmişti; artık İstanbul’da başarılı olmaktan ziyade kaynak yaratmak, CHP’yi ele geçirmek, sonra cumhurbaşkanı olmak yörüngesine kaymıştı. Murat Gülibrahimoğlu’nun başkanın karar mekanizmasını bozduğunu düşünüyorum. Fatih Keleş de bir süre sonra bana ‘Sen karışma’ demeye başladı. Başkan öyle deyince ben de İSTAÇ’tan elimi çektim. Hatta Fatih Keleş, ‘Murat Gülibrahimoğlu ile ben görüşeceğim, sen görüşmeyeceksin’ diyordu.

İmamoğlu’ndan ‘Yapma’ notu geldi

  • 18 Mart günü dışarıda olduğunu 19 Mart sabahı ise polise gidip teslim olduğunu vurgulayan Yıldız, “Ben şunu düşündüm, ben masumum, niye kaçayım ki diye düşündüm. Çoluğun çocuğun burada. Malın mülkün burada. Vatanın burası. Kaçacak bir yer yok ki” şeklinde konuştu. Masum olduğuna inandığı için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını anlatan Yıldız, “Ben sütten çıkmış ak kaşık değilim. Çevremde bir ton şey oldu, bunları gördüm şahit oldum, fark ettim. Belki İBB’den daha erken ayrılabilirdim bu konuda benim de eksikliklerim var. Ama sonuçta gördüm. Bu yüzden itirafçı oldum. İlk ifadeyi verdiğim duyulduğunda bazı insanlar bana gelmeye başladı. Üst düzey kişiler tarafından ‘Bunu yapma, yaparsan dağılırlar, çok kötü duruma düşerler’ dendi. ‘Etkin pişmanlık kabul edilmezse sahipsiz kalırsın’ denildi. Ekrem İmamoğlu’ndan gelen mesajlar oldu. 'Yapma' diyordu. Bu notları gösteriyorlardı. Yani yapmamı istemedi, yapmama engel olmak istedi, birkaç kere böyle not geldi” vurgusu yaptı.

Savcılık sürecinde kötü bir davranışla karşılaşmadım

  • Ertan Yıldız, soruşturma sürecinde kötü muamele ile karşılaşmadığını söyledi. Yıldız, “Hem savcılık hem de cezaevi süresinde, savcılarımız ve diğer görevlilerden hep iyi muamele gördük. Son 1 yıldır yaşanan süreç, 35 yılı aşkın iş ve özel hayatımda kazandığım itibarımı ve ailemin psikolojisini çok olumsuz etkiledi. Her şey Allah’tan deyip sabır gösteriyoruz.” İfadelerini kullandı.


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Suç Örgütü
#Ertan Yıldız
