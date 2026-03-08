İBB dosyasının kilit ismi Ertan Yıldız, Yeni Şafak’a konuştu: Gölge başkan ‘sistemi’ anlattı

İmamoğlu’nun yanında olduğu süreçte İBB’ye ait tüm iştiraklerin yöneticisi pozisyonunda olan aslen Trabzon Sürmeneli olan Yıldız, İBB’ye girmeden önce bir şirketler grubunun ortaklığını ve 21 yıl CEO’luğunu yaptı. İş dünyasında başarılı bir imaj çizen Yıldız,

“Evim, ofislerim gibi pek çok maddi varlığım belediye öncesine aitti. Şirket merkezi ve 40 bin metrekarelik fabrikamız Beylikdüzü’ndeydi. İmamoğlu o dönem CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı’ydı. 2014 seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkan adayı oldu. Kendisiyle bu süreçte tanışmıyorduk. Bir tanıdığımız vasıtasıyla seçim çalışmaları için fabrikaya gelerek personelle konuşmak istedi. O gün ilk kez tanıştık. Sonra seçimi kazandı, Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu, ben de ziyarete giderek tebrik ettim. Bizim fabrikanın önünde sorunlu bir yol olduğunu anlattım, hemen çözdüler. Bu tutum beni etkiledi”

şeklinde konuştu. 2018’de şirketteki hisselerine satarak ayrıldığını ifade eden Yıldız, İmamoğlu’nun kendisini yemeğe davet ettiğini anlattı. Yıldız,

“İBB başkanlığına aday olmasını istediklerini, böyle bir şey olursa onunla çalışıp çalışamayacağımı sordu. Hoşuma gitti, çalışırız dedim. İmamoğlu aday oldu, kampanya ofisi Windowsiste tutuldu. O merkezde ben de görev yaptım”