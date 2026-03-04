İBB dosyasındaki köstebek kim?

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında firari olan Emrah Bağdatlı’nın şoförü S.H. tanık sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Bağdatlı ile Ekim 2025’e kadar iletişimi sürdürdüklerini belirten S.H. “19 Mart operasyonunun Emrah Bağdatlı önceden bilmekteydi. Kendisini yurt dışına kaçmadan önce Murat Ongun ile beraber bir görüşme yaptı, bu görüşmeden sonra telaşlı bir şekilde beni arayarak Gümüşsuyu’ndaki ofiste vesikalık resim olup olmadığını sordu. Ben ofiste bulunan bir adet resmi fotoğrafçıda çoğaltarak Pera Palas’ın altındaki ışıklarda kendisine teslim ettim” dedi. Bağdatlı’nın acele şekilde genel ve şirket vekaletleri verdiğini ifade eden S.H. Ertesi gün Bağdatlı’yı Acarkent’te bir adrese bıraktığını, sonrasında kendisini görmediğini kaydetti. S.H.’nin ifadesi, 19 Mart’ta İBB’ye yönelik operasyondan 3 ay önce Bağdatlı’nın aldığı tedbirleri ortaya koyarken, “Köstebek kim” sorularını yeniden gündeme getirdi.





GİDİŞ GELİŞLER HEP GİZLİYDİ

Bu süreçte İmamoğlu’nun İngiltere’de yaşayan bir Hataylı gizli danışmanı olduğu kişiyle birçok görüşmeler yaptığını anlatan S.H. “Bağdatlı ve yanındaki şahıslar 19 Mart sürecinden önce aralık ayı gibi operasyon yapılacağı düşüncesiyle tedbir almaya başlamışlardı. Bu süreç içerisinde Ekrem İmamoğlu’nun İngiltere’de yaşayan, Hataylı olup soy ismini bilmediğim Hasan isimli, gizli danışmanı olduğunu bildiğim kişiyle birçok görüşmeler yaptılar. Bu şahıs Ekrem İmamoğlu için Murat Ongun klasmanında bir kişiydi. Gidiş gelişleri hep gizliydi. Bu görüşmeler genellikle Akasya Avm'nin B1 terasında yapılmaktaydı. Hatay depremi olduğu zaman bu şahısla beraber ben de Hataydaydım. Ekrem İmamoğlu bu şahsa çok önem verdiği için yakınlarının rahat faydalanabilmesi için deprem üssünü bu ailenin yakına kurdular” ifadelerini kullandı.





PARA TRAFİĞİNİN YÖNETİCİSİ ONGUN

2022 yılından itibaren Bağdatlı ile çalıştığını anlatan S.H. çalıştığı süre boyunca Ongun ve Bağdatlı’nın pek çok muhabbetine tanık olduğunu söyledi. Bağdatlı’nın Ongun’a sormadan hiçbir iş yapmadığını ifade eden S.H. tüm para trafiğinin Ongun’un bilgisi dahilinde gerçekleştiğini, bu trafiğin asıl sahibinin Reklamist isimli şirket olduğunu ifade etti





GÜNAYDIN’IN ARACI BAĞDATLI’DAN

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a ait VİP minibüsün bizzat Bağdatlı tarafından alındığını ifade eden S.H. “Caravelle marka 34 FGB 870 plakalı araç Bağdatlı’ya ait. Karpuz Medya tarafından alınarak Günaydın’a tahsis edildi. Bu aracın satın alınmasından, çakar takılmasına, siren sistemleri yapılmasına kadar tüm işlemleri ben yürüttüm. Bu aracı CHP il binasına teslim ettim” diye konuştu.





BORCU ÖDEDİLER

İfadesinde iki kez Metro A.Ş.’ye giderek kaşe ve imza işlemleri yaptırdığını, ayrıca Vesem Plaza’daki bir ofisten alınan 2,5 milyon lirayla Karpuz Medya’nın vergi borcunun ödendiğini anlatan Hayırcı, 2024 yerel seçimleri öncesinde de yüklü miktarda para trafiği yaşandığını ileri sürdü. Bazı görüşmelerin Akasya AVM’de ve Gümüşsuyu’ndaki ofiste yapıldığını, 19 Mart sonrasında ise Özge Bağdatlı’nın ofisinde para gördüğünü ve kendisine bir balya para verilerek bazı işlemleri yürütmesinin istendiğini anlattı. S.H., Özge Bağdatlı tarafından verilen ve Emrah Bağdatlı’nın kullanımına ilişkin talimat ilettiğini söylediği bir Turkcell SIM kartını da savcılığa rızaen teslim ettiğini belirtti.





Şirketlerin hepsi Bağdatlı’nın

19 Ocak 2026 tarihinde verdiği ifadede S.H. aslında Bağdatlı’ya ait olan ancak başka isimlerin üzerine kayıtlı şirketleri de tek tek sıraladı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mahir Gün’ün şirket üzerinden ödeme aldığını ve İBB’ye yönelik “troll hesapları” yönettiğini iddia eden H, Onur Yıldız’ın ise uzun yıllardır Bağdatlı ile çalıştığını ve para trafiğini yürüttüğünü söyledi. İfadesinde, Emrah Bağdatlı’ya ait olduğunu ancak görünürde başkaları üzerine kayıtlı birçok şirket bulunduğunu öne süren OMR, Adgreat, Creative, Pinkteam, Napolyon ve Peripol isimli firmaların Bağdatlı’nın kontrolünde olduğunu iddia etti. Bu firmalar arasında en büyük para trafiğinin OMR isimli şirkette gerçekleştiğini gördüğünü belirten tanık, büyük etkinlikler öncesinde firma sahiplerine talimat verildiğini ve para transferlerini zaman zaman kendisinin gerçekleştirdiğini anlattı.





Duruşmanın kuralları belli oldu

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasının 9 Mart’ta yapılacak duruşma öncesi gereken tedbirler alındı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya ilişkin güvenlik ve organizasyon tedbirlerini ilgili kurumlara gönderdi. Mahkeme, sanık sayısının fazlalığı, dosyanın kapsamı ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle duruşmanın saat 10.00’da Marmara Açık Cezaevi yerleşkesindeki 1 No’lu salonda yapılmasına karar verdi.





25 BASIN MENSUBU TAKİP EDECEK

Yazıya göre, duruşma salonuna girişler kartla sağlanacak. Sanıklar, avukatlar ve müdafiler öncelikli olarak salona alınacak. Basın mensupları için de sınırlama getirildi. Güvenlik risk değerlendirmesi yapılacak; 5 yabancı ve 20 ulusal basın mensubu salona kabul edilecek. Aynı basın grubundan yalnızca 1 kişi duruşmayı takip edebilecek. Salonda yer kalmaması halinde bazı basın temsilcileri, duruşmanın yansıtılacağı ekrandan süreci izleyecek.





HER SANIK İÇİN 3 MÜDAFİ

Her sanık en fazla 3 müdafi ile temsil edilebilecek. Avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması durumunda izleyici kısmının bir bölümü müdafilere tahsis edilebilecek. Mahkeme ayrıca, duruşma başladıktan sonra ses ve görüntü kaydı alınamayacağını hatırlattı. Kuralı ihlal edenler hakkında yasal işlem yapılacak ve ilgili cihazlar salona alınmayacak. Olası sağlık sorunlarına karşı doktor ve sağlık personeli hazır bulundurulacak. Güvenlik tedbirleri ise jandarma tarafından sağlanacak. Yazı, ilgili başsavcılık ve güvenlik birimlerine iletildi.



