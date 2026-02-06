İBB kreşlerinde mahremiyet yok

İBB’ye bağlı Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’ne ait güvenlik kamerası görüntüleri, merkezde mahremiyetin olmadığını ortaya çıkardı. Görüntülerde, çocukların sınıfların kapısının önünde, herkesin gözü önünde üstlerini değiştirmeye zorlandığı görüldü. Çocukların mahremiyetinin hiçe sayıldığı bu görüntüler, “Çocukların güvenliği kimlere emanet?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Görüntülerde, 0-6 yaş grubundaki çocukların sınıf kapısının önünde üstlerini değiştirdiği görülüyor. Bir kız çocuğunun, öğretmeninin talebi üzerine isteksizce kapı önünde üzerindekini çıkardığı, bu sırada arkadaşlarının bakışlarından rahatsız olup utandığı anlar dikkat çekiyor. Öğretmenin kız çocuğunun atletini çıkarmasının ardından bazı öğrencilerin koşarak sınıfa girdiği, utanan çocuğun ise refleks olarak kollarıyla vücudunu gizlemeye çalıştığı görülüyor. Öğretmenin durumu fark etmesi üzerine koridordan geçen çocuklara, “Dikkat etmen gerek, burada üst değişiliyor” diye seslendiği duyuluyor. Görüntülerde, diğer sınıfın önünde de benzer şekilde öğrencilerin üstlerinin değiştirildiği, bu uygulamanın düzenli olarak yapıldığı anlaşılıyor. Güvenlik kameralarının görüş alanında, arkadaşlarının, hademe ve diğer eğitmenlerin bulunduğu ortamda üstünü değiştiren bazı çocukların belirgin şekilde utandığı görülüyor.