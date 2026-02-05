Şile'de İBB modeli rüşvet çarkı

Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren iş insanı Serbülend Danış, İBB ve Şile Belediyesi’ndeki asfalt ihaleleri üzerinden kendisinden sistematik şekilde para ve taşınmaz talep edildiğini öne sürdü. İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında da daha önce mağdur olduğunu ifade eden Danış, 500 milyon liralık hak edişi için yüzde 10 komisyon talep edildiğini ve iki arsasına el konulduğunu söyledi. Aynı sistemin Şile Belediyesi'nde de işlediğini belirten Danış, 2023 yılında aldığı asfalt ihalesini tamamladığını, ancak yaklaşık 91 milyon liralık alacağının ödenmediğini anlattı. Konuyu CHP PM Üyesi Baki Aydöner’e ilettiğini, Aydöner’in tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın kendi adamı olduğunu ve randevu ayarlayacağını söylediğini aktaran Danış, daha sonra özel kalem Oğuz Kaçmaz ile tanıştırıldığını ifade etti. 2024’de Kaçmaz’la buluştuklarını ve Kaçmaz’ın “İBB çarkındaki sistemin aynısı ile kendilerine yardımcı olacağını” söylediğini belirtti.