Şile'de İBB modeli rüşvet çarkı

İBB ve Şile Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren Serbülend Danış, rüşvet çarkının nasıl döndüğünü anlattı. Tahsil edemediği 91 milyon alacağı için 20 milyon TL para istediklerini söyleyen Danış, çarkın İBB’deki yolsuzluk sistemiyle bire bir örtüştüğünü dile getirdi.
Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren iş insanı Serbülend Danış, İBB ve Şile Belediyesi’ndeki asfalt ihaleleri üzerinden kendisinden sistematik şekilde para ve taşınmaz talep edildiğini öne sürdü. İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında da daha önce mağdur olduğunu ifade eden Danış, 500 milyon liralık hak edişi için yüzde 10 komisyon talep edildiğini ve iki arsasına el konulduğunu söyledi. Aynı sistemin Şile Belediyesi'nde de işlediğini belirten Danış, 2023 yılında aldığı asfalt ihalesini tamamladığını, ancak yaklaşık 91 milyon liralık alacağının ödenmediğini anlattı. Konuyu CHP PM Üyesi Baki Aydöner’e ilettiğini, Aydöner’in tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın kendi adamı olduğunu ve randevu ayarlayacağını söylediğini aktaran Danış, daha sonra özel kalem Oğuz Kaçmaz ile tanıştırıldığını ifade etti. 2024’de Kaçmaz’la buluştuklarını ve Kaçmaz’ın “İBB çarkındaki sistemin aynısı ile kendilerine yardımcı olacağını” söylediğini belirtti.
ÇANTAYLA PARA TAŞIDIM
Danış, Kaçmaz’ın belediyenin parasının olmadığını, ödeme yapamayacaklarını, ancak “belediyenin konser, festival, dernek giderleri olduğunu, kendilerinin de paraya ihtiyacı bulunduğunu” söyleyerek kendisinden para talep ettiğini iddia etti. “Temmuzda, ağustosta 5, Eylül’de 1 milyon olmak üzere Toplam 11 milyon TL para verdim” diyen Danış, kendisinden aslında 20 milyon TL istendiğini anlattı. Ödemelerin 5 milyon TL’sini çanta içerisinde Kaçmaz’a, ikinci 5 milyon TL’yi ise belediye başkanına teslim ettiğini öne sürdü. Danış, ikinci 5 milyon TL’yi verdikten sonra belediyede yeni bir ihale başlatıldığını, ihaleye kimsenin girmediğini ve kendisine arsa verildiği söyledi.