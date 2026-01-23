Yeni Şafak
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında dört tutuklama

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında dört tutuklama

23:4023/01/2026, Cuma
AA
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında rüşvet ve kara para suçlamalarıyla dört isim cezaevine gönderildi.
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında rüşvet ve kara para suçlamalarıyla dört isim cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ANPA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yeğen ve Özcan Yeğen’in rüşvet suçundan, Voll Global sahibi Deniz Topçuoğlu ile Voll Dizayn sahibi Mehmet Ali Şahin’in ise suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Mali Suçlar ekiplerinden operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Soruşturmanın, “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarını kapsadığı belirtildi.

Gözaltı süreci ve adliyeye sevk

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma genişletildi

Soruşturma kapsamında alınan yeni müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Düzenlenen operasyonda 12 zanlının yakalandığı, firari şüpheliye yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.



