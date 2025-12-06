Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 3 isim tahliye oldu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklandığı operasyonda üç kişi tahliye edildi.
Bayrampaşa Belediyesi yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MHP Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez, CHP Meclis üyesi Öztürk Hocaoğlu ve iş adamı Aslan Bulut, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.
Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu kişiler, geçtiğimiz eylülde gözaltına alınmış ardından sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilmişti.