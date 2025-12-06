Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 3 isim tahliye oldu

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 3 isim tahliye oldu

15:026/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Bayrampaşa Belediyesi yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması
Bayrampaşa Belediyesi yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklandığı operasyonda üç kişi tahliye edildi.

Bayrampaşa Belediyesi yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MHP Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez, CHP Meclis üyesi Öztürk Hocaoğlu ve iş adamı Aslan Bulut, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu kişiler, geçtiğimiz eylülde gözaltına alınmış ardından sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilmişti.









#Bayrampaşa Belediyesi
#Hasan Mutlu
#tutuklama
#tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YENİ ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI TARİHİ: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olur, asgari ücrete yüzde kaç zam gelir?