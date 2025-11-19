Yeni Şafak
Bayrampaşa dosyası İBB’ye uzanıyor

Burak Doğan
04:0019/11/2025, Çarşamba
19/11/2025, Çarşamba
Yavuz Saltık, Murat Ongun, Hasan Mutlu.
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) uzandı.

CHP'li eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kendisi gibi tutuklu Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İBB’deki vurgunun kilit isimlerinden olan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un Mutlu ile temasta olduğunu ve sık sık görüştüklerini anlatan Öztürk, tutuklu İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın da farklı tarihlerde 2 kez Mutlu'nun yanına belediyeye geldiğini söyledi. Belediyede para işlerini Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları’nın yürüttüğü bilgisini de veren Öztürk, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bayrampaşa mitingi öncesi ilçedeki Lionel Hotel'de konakladı. Ödemesi Kadıoğulları tarafından yapıldı. Bayrampaşa’daki Mis's Kafe'lerde elden yapılan ödemeler toplanıp Kadıoğulları'na gelir. Bu paranın bir kısmı ilçe başkanlarına aktarılır” dedi. Öztürk verdiği 2 ifade sonrası tahliye edildi.




