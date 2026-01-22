Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık, tutuklu yargılanan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile bazı belediye görevlileri ve özel şahısların adının karıştığı soruşturma kapsamında, “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından 13 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi.

Hasan Mutlu

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSU DEVREDE

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle sürdürülen çalışmalarda, kapsamlı delil ve belge incelemeleri yapıldı. Soruşturma dosyasında müşteki ve tanık beyanları, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ile şüphelilere ait dijital materyallerin inceleme sonuçlarının yer aldığı bildirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, şüphelilerin birden fazla suça iştirak ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Dün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Ayhan Mutlu, Dilber Sarıtaş, Safa Balta, Deniz Topçuoğlu, Mehmet Ali Şahin, Ahmet Tufan, Yusuf Gürkan Kanek, Mehmet Yeğen, Halil İbrahim Yeğen, Yavuz Yeğen, Süleyman Demir, İmdat Kaygın ve Muhammed Abdullah Çifçi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Ayhan Mutlu’nun, tutuklu yargılanan eski Belediye Başkanı Mutlu’nun kardeşi olduğu bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.







