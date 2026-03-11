Emekliye Martta 30 bin lira ek ödeme! Bankalar arası rekabet tavan yaptı: En yüksek promosyonu veren banka hangisi?

Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler için promosyon yarışında rekabet giderek artıyor. Mart ayı itibarıyla kamu ve özel bankalar, emekli müşterileri kazanmak için nakit promosyon tutarlarını güncellerken çeşitli ek kampanyalar da sunuyor. Sunulan fırsatlarla birlikte toplam ödeme tutarı 30 bin lirayı aşan seviyelere kadar çıkabiliyor.
Bankalar emekli maaşı promosyonunda çıtayı yükseltti. Şubat ayında hız kazanan kampanyalarda nakit promosyonlara ek olarak faizsiz kredi ve çeşitli avantajlar devreye alındı. Mart ayı içinde maaşını farklı bankaya taşıyacak emekliler için toplamda 100 bin TL’ye ulaşan fırsatlar gündeme geldi.
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA REKABET KIZIŞTI
Bankaların emeklilere sunduğu maaş promosyonlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yılın başında 25 bin ile 31 bin lira arasında değişen nakit promosyon ödemeleri, şubat ayı itibarıyla birçok bankada 30 bin lira seviyelerine yaklaştı.
Mevcut durumda bankalar tarafından sunulan en yüksek nakit promosyon tutarı 31 bin lira seviyesinde bulunuyor.
KAMPANYALARDA EK AVANTAJLAR ÖNE ÇIKIYOR
Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen müşteriler için yalnızca nakit promosyonla sınırlı kalmayan paket kampanyalar hazırlıyor.
Son dönemde bir kamu bankası, promosyon ödemesine ek olarak 12 ay vadeli 40 bin liraya kadar faizsiz kredi imkânı sunmaya başladı. Kampanya kapsamında ücretsiz HGS etiketi, kiralık kasa hizmetinde yüzde 25 indirim ve otomatik fatura talimatlarına 6 bin liraya kadar iade gibi ek fırsatlar da yer alıyor. Bu tür kampanyalarda farklı avantajların bir araya getirilmesiyle emeklilere sunulan toplam faydanın 90 bin liraya kadar çıkabildiği belirtiliyor.
ÖZEL BANKADAN 100 BİN LİRAYA VARAN KAMPANYA
Bankalar arasındaki rekabete bir özel banka daha yeni bir kampanya ile katıldı. Promosyon ödemesi, faizsiz kredi ve çeşitli ödüllerin bir arada sunulduğu kampanyada toplam avantajın 100 bin liraya kadar ulaşabildiği ifade ediliyor.
1–31 Mart tarihleri arasında maaşını ilgili bankaya taşıyan emeklilere 20 bin liraya kadar nakit promosyon veriliyor. Ayrıca 6 ay vadeli 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkânı da sağlanıyor.
Kampanya kapsamında yeni otomatik fatura talimatına 2 bin lira, mevcut fatura talimatlarına ise toplamda 10 bin liraya kadar ödeme yapılabiliyor. Kredi kartı harcamalarına sunulan ödüllerle birlikte 10 bin liraya kadar ek kazanç elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra mobil uygulama üzerinden davet koduyla maaşını bankaya taşıyan emekli yakınları için de 10 bin liraya kadar ek ödeme imkânı bulunuyor.
NAKİT PROMOSYONDA ÜST SINIR 31 BİN LİRA
Bankaların duyurduğu kampanya paketlerinde yer alan yüksek tutarların tamamı doğrudan nakit ödeme şeklinde verilmiyor. Paketlerin içinde faizsiz kredi, kredi kartı harcama ödülleri, otomatik ödeme talimatı iadeleri ve farklı bankacılık hizmetleri yer alıyor. Mevcut tabloda doğrudan emeklinin hesabına yatırılan nakit promosyon tutarlarının yaklaşık 20 bin ile 31 bin lira aralığında olduğu görülüyor.
TEMMUZ ZAMMI PROMOSYONLARI ETKİLEYEBİLİR
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılması beklenen artışın bankaların promosyon kampanyalarını da etkilemesi bekleniyor. Maaşların yükselmesi, bankaların müşteri başına elde ettiği mevduat büyüklüğünü artırdığı için promosyon tutarlarının da yukarı yönlü güncellenebileceği değerlendiriliyor.
Bu nedenle temmuz döneminde nakit promosyonların 35 bin lira seviyesine yaklaşabileceği, bazı bankalarda ise 40 bin liraya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.
YENİ KAMPANYALAR GÜNDEME GELEBİLİR
Bankacılık sektöründe emekli müşteriler düzenli maaş akışı ve finansal ürün kullanımı nedeniyle önemli bir müşteri grubu olarak görülüyor. Bu nedenle bankaların emeklilere yönelik kampanyalarını artırması ve benzer paket tekliflerin diğer bankalar tarafından da devreye alınması bekleniyor.
Ancak kampanyalarda duyurulan yüksek tutarların önemli bölümünün kredi, harcama ödülü ve ek bankacılık ürünlerinden oluştuğu belirtiliyor. Bu nedenle emeklilerin kampanya koşullarını ayrıntılı şekilde incelemesi önem taşıyor.