Emekliye Martta 30 bin lira ek ödeme! Bankalar arası rekabet tavan yaptı: En yüksek promosyonu veren banka hangisi?

ÖZEL BANKADAN 100 BİN LİRAYA VARAN KAMPANYA

Bankalar arasındaki rekabete bir özel banka daha yeni bir kampanya ile katıldı. Promosyon ödemesi, faizsiz kredi ve çeşitli ödüllerin bir arada sunulduğu kampanyada toplam avantajın 100 bin liraya kadar ulaşabildiği ifade ediliyor.

1–31 Mart tarihleri arasında maaşını ilgili bankaya taşıyan emeklilere 20 bin liraya kadar nakit promosyon veriliyor. Ayrıca 6 ay vadeli 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkânı da sağlanıyor.

Kampanya kapsamında yeni otomatik fatura talimatına 2 bin lira, mevcut fatura talimatlarına ise toplamda 10 bin liraya kadar ödeme yapılabiliyor. Kredi kartı harcamalarına sunulan ödüllerle birlikte 10 bin liraya kadar ek kazanç elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra mobil uygulama üzerinden davet koduyla maaşını bankaya taşıyan emekli yakınları için de 10 bin liraya kadar ek ödeme imkânı bulunuyor.