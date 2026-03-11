AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listeleri sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediyor. Bu liste sayesinde, en son depremin nerede ve hangi şiddette olduğu öğrenilebiliyor. 11 Mart 2026 tarihinde Ankara ve Denizli'de deprem hissedildi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi 11 Mart verilerine göre yaşanan son depremlerin listesi.

2 /6 Ankara Haymana'da 3.9 büyüklüğünde deprem AFAD, Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Saat 09:59'da meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

DENİZLİ'DE YİNE DEPREM

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 5,4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 07.42'de meydana geldi.

5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

9 Mart sabah saatlerinde Denizli güne 5,1 büyüklüğünde deprem ile uyanmıştı. Bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş ve ekipler inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.













