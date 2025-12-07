Yatırımcılara Uyarı. Gram altında 5.540, 5.693 ve 5.740 TL seviyelerinin önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Ortalama 5.668–5.693 TL civarında maliyet oluşturan yatırımcılar doğru yaptı. Şu anda fiziki gram altın yurtdışı piyasalarda 5.830 TL seviyesinde. Türkiye piyasasında ise 5.800–5.850 TL bandında hareket ediyor" dedi. 5.800 TL seviyesinin altındaki her rakamı alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirten Memiş, "Yeni yıla girmeden alım pozisyonlarının tamamlanması mantıklı olur. Çünkü dolar devreye girdiğinde gram altını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürür" dedi. 2026 yılı için yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, "Son dönemde ons ve gram gümüş ile altın/gümüş rasyosu çok konuşuldu. Beklenen hedefler gerçekleşti. 88 seviyesinden 72’nin hayal olduğunu söyleyenler vardı, ancak rasyo şu anda 71,80 civarında. Sabırlı ve sağlıklı takip yapıldığında piyasadaki teknik fırsatların zamanla önüme çıktığını görüyoruz" diyerek yatırımcıları uyardı.