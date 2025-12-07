Altın fiyatları yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirme kararına yönelik pozisyon alması ile birlikte inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Kıymetli metal piyasalarında yatay bir görünüm hakim oldu. Spot altın, ons başına 0,25 yükselişle 4 bin 205 dolar seviyesinde seyrederken, haftalık bazda ise yüzde 0,5 oranında bir düşüşe ilerliyor. Peki, 7 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın alış ve satış rakamları.
Altın fiyatları kritik haftaya girdi. 7 Aralık 2025 Pazar sabahı itibarıyla, küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik dinamiklerin etkisiyle değerli metal altın, hafta sonuna dalgalı bir seyirle başladı. Fed faiz kararı beklentilerinin etkisiyle Ons altın fiyatlarında gözlemlenen kar satışları ve hafif geri çekilme, yurt içi fiyatlamaların da ana belirleyicisi konumunda. Peki altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
7 Aralık Pazar saat 09:30 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.745,37 TL
Gram altın satış fiyatı 5.746,23 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.442,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.509,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 18.885,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 19.017,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 37.653,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 37.883,00 TL
Altın ne olur, yükselir mi düşer mi?
İslam Memiş, ons altında yeni alım için beklediğini vurgulayarak "Ben ons altın tarafında henüz alım pozisyonu açmadım, acelem de yok. Bu değerlendirme sadece ons altın için geçerlidir, gram altın yatırımcısını bağlamaz. Gram altında daha önce üç kademe alım yaptık: 125 – 125 – 125. %’lik kısım için TL olarak beklemeye devam ediyoruz. Kademeli alım mutlaka uygulanmalı" diyerek yatırımcıları uyardı.
Yatırımcılara Uyarı. Gram altında 5.540, 5.693 ve 5.740 TL seviyelerinin önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Ortalama 5.668–5.693 TL civarında maliyet oluşturan yatırımcılar doğru yaptı. Şu anda fiziki gram altın yurtdışı piyasalarda 5.830 TL seviyesinde. Türkiye piyasasında ise 5.800–5.850 TL bandında hareket ediyor" dedi. 5.800 TL seviyesinin altındaki her rakamı alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirten Memiş, "Yeni yıla girmeden alım pozisyonlarının tamamlanması mantıklı olur. Çünkü dolar devreye girdiğinde gram altını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürür" dedi. 2026 yılı için yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, "Son dönemde ons ve gram gümüş ile altın/gümüş rasyosu çok konuşuldu. Beklenen hedefler gerçekleşti. 88 seviyesinden 72’nin hayal olduğunu söyleyenler vardı, ancak rasyo şu anda 71,80 civarında. Sabırlı ve sağlıklı takip yapıldığında piyasadaki teknik fırsatların zamanla önüme çıktığını görüyoruz" diyerek yatırımcıları uyardı.
Memiş, parça parça alım stratejisi için "Gram altında daha önce üç kademe alım yaptık: 125–125–125. Son % için TL’de bekliyoruz. 5800 TL altındaki her rakam alım fırsatıdır. Yeni yıldan önce pozisyonlar bitmeli" diyerek yatırımcıları uyardı.