İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen görüşme iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Duran, mesnetsiz iddiaların kamuoyunu yanılttığını belirtti.
Duran, mesnetsiz iddiaların kamuoyunu yanılttığını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medyada dolaşıma sokulan görüşme iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Duran, Cumhurbaşkanı’nın gündeminde bu yönde herhangi bir temas ya da planlama bulunmadığını vurguladı. Kamuoyunun yalnızca yetkili kurumların açıklamalarına itibar etmesi ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bu yönde herhangi bir girişim ya da planlama bulunmadığını vurguladı.

"Türkiye’nin güvenlik politikalarını manipüle etmeye yönelik"

Sosyal medyada bilinçli veya bilinçsiz şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz iddiaların kamuoyunu yanılttığını belirten Duran, bu tür içeriklerin Türkiye’nin güvenlik politikalarını manipüle etmeye yönelik olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarına ilişkin doğru bilgilerin yalnızca İletişim Başkanlığı veya yetkili kurumlar tarafından paylaşılabileceğini hatırlatan Duran, kamuoyuna sosyal medyada yayılan dezenformasyonlara karşı duyarlı olma çağrısı yaptı.

FETÖ iltisaklı hesaplardan sosyal medyada kirli tezgah

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile görüşeceği ileri sürülmüş, bu iddiaların arkasında ise FETÖ'cü hesapların yer aldığı dikkat çekmişti.



