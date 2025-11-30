Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sefer başaracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefinin milletin desteğiyle başarıya ulaştırılacağını belirterek “Hep beraber yeni bir destan yazmaya başlayacağız” dedi. Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, İlim Yayma Ödüllerine teveccühün katlanarak arttığını söyledi. Bu sene 3 ayrı dalda 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldığını vurgulayan Erdoğan, “İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası hüviyet kazanacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobelimiz olmasın. Bu adımı biz de atarız” dedi. Konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefi konusunda güçlü mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları kaydetti:





BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞTILAR

“Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla birbirinden güç alarak yalnızca kader değil keder birliği yapan bu milleti bölmeye uğraştılar. Ne yazık ki bir dereceye kadar başarılı da oldular. Filistin, Suriye, Çanakkale'de bizimle omuz omuza çarpışan Arap kardeşlerimizi 'Bizi sırtımızdan vurdular' diyerek bizi düşman haline getirdiler. Osmanlı'yı kötülediler. 'Türkler ülkenizi işgal etti, kimliğinizi değiştirdi' diye oralardaki kardeşlerimizi bize kışkırttılar. Senarist, yönetmen, oyunca aynı, sadece sahneler ayrıydı.”





AYNI OYUNUN PEŞİNDELER

“Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medya ve şovenist basın yayın organlarında büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütüldü. Bu nefret dalgasını körükleyen hesapların çoğunun yurt dışından yönetildiği ortaya çıktı. Sanal alemde önemli bir kısmının FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı. Şimdi de Terörsüz Türkiye sürecinde aynı oyunun sahnelenmek istendiğini görüyoruz.”





YENİ BİR DESTAN YAZACAĞIZ

“Ülkemiz ve milletimizle birlikte inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek, bu stratejik hamlemizin kimleri rahatsız ettiğinin tabii ki farkındayız. Onlara sadece şunu söylüyorum, bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımı aziz milletimizin duasıyla inşallah bu sefer hep birlikte başaracağız. Büyük, güçlü, muteber ve muzaffer ve Türkiye ülkümüzü inşallah kuvveden fiile çıkaracağız. Hep beraber yeni bir destan yazmaya başlayacağız. Tahriklere kapılmadan, tuzaklara düşmeden sabırlı, samimi, dikkatli ve özgüvenli şekilde ilerliyoruz.”





ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

“Hedefe yaklaştıkça sabotaj, algı çalışmalarının, medya operasyonlarının faaliyetlerinin artacağını şimdiden görüyoruz. Bunların da üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. İktidarımız, ittifakımız ve devletimizin de kararlılığının tam olduğunu bilinmesini isterim. İnşallah bu yol bizi terörün olmadığını kardeşliğin, huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir.”





Medeni dünya soykırımı sadece izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Gazze’de yaşanan soykırıma da değindi. “Gazze'de 2 yıl boyunca yapılan vahşi soykırımı medeni denilen dünya yalnızca seyretmekle yetiniyor” diyen Erdoğan şunları kaydetti: “Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları Gazze'de öldürülen meslektaşlarının haberini bile yapmadılar. Gazze'deki okulların yüzde 80'ini yani 668 okul binası İsrail binası bombaların hedefi olmuştur. 392 okul kullanılamaz hale gelmiştir. 13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830'un üzerinde öğretmen, 193 bilim insanı işgal kuvvetleri tarafından şehit edildi. Burada bilinçli, kasıtlı, planlı bir toplu kıyım politikası uygulanmıştır. 365 kilometrekarelik Gazze milyonlarca ton yıkıntıyla örtülü. Bunu görmezden gelmek toplu kıyıma ortak olmaktır.”





SUSMADIK SUSMAYACAĞIZ

“Hiçbir zaman susmadık bundan sonra da susmayacağız. Dünyanın dört bir yanında nereye gidersek gidelim, gittiğimiz her yerde bunu haykıracağız. Güney Afrika'da bütün oturumlarda bunları haykırdım, bunları konuştum. Bizim de devreye girmemizle bir ateşkes sağlandı. İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor. Hamas sabırlı bir yaklaşım içinde. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizin çadırlarının ne durumda olduğunu televizyonlarda izliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin muhafazası ve insani yardımlarda üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. İsrail engelliyor, karşı çıkıyor. İnsanlıktan nasibini almamış başlarında bir katil var. İki devletli çözüm politikamızı başkenti Doğu Kudüs olan özgür egemen bir Filistin oluncaya kadar kararlıkla sürdüreceğiz.”



