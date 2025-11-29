Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Programı'nda konuştu: Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın?





Bu yıl dördüncüsü düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri programında, her detayıyla irfan hazinesi, her veçhesiyle hikmet nişanesi, hem ilmin hem de alimlerin şehri İstanbul'da katılımcılarla bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Temelleri 2017 yılında atılan, ilki 2019'da düzenlenen, bu yıl dördüncüsü tertiplenen İlim Yayma Ödülleri vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, İstanbul'un yanı sıra farklı şehirlerden ve yurt dışından programa teşrif eden misafirlere, "Hoş geldiniz." dedi.

"İlim meclisi" olarak gördüğü bu törene emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, gerek Türkiye'de gerekse dünyanın farklı yerlerinde akademik faaliyetler icra eden, emeğini, gayretini, cehdini, alın ve fikir terini ilmi çalışmalara teksif eden akademisyenlere selam, saygı ve muhabbetini iletti.

"Bu dördüncü ödül alışım"

Tören vesilesiyle üç farklı kategoride ödülleri takdim edilen bilim insanlarını tebrik eden ve nice muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, "Büyük Ödül" kategorisinde ödül alan bilim insanı ile yaşadığı diyaloğu aktardı.

Erdoğan, "Sizi daha önce tanıyordum." dediği akademisyenin, "Bu dördüncü ödül alışım." yanıtını verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Ödül sahibi olan hocamız aynı zamanda bir de vakıf tarafından tabii 5 milyon lira ödülle mükafatlandırıldı. Diğer hocalarımız da ikişer milyon ödülle taltif edildi. Bunlar da bizim için ayrı bir gurur vesilesi." ifadesini kullandı.

"Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum"

Yeni ve nitelikli eserleriyle bir yandan bilim müktesebatına katkılar yapan, diğer yandan gelecekteki çalışmaların önünü açan ilim erbabına kendisi ve Türk milleti adına şükranlarını sunan Erdoğan, "Cenabı Mevla sizlerin bu emeklerinizi hayra vesile kılsın. El-Alim ismi şerifiyle çalışmalarınıza inşallah bereket ihsan eylesin. Başvuruları çok titiz bir şekilde değerlendiren sekretaryamıza, bilim ve onur kurulu üyelerimize, teknik uzmanlarımıza, bilimsel hakemlerimize ve vakfımızın mütevelli heyetine aynı şekilde teşekkür iletiyoruz." diye konuştu.

"Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın?"

İlim Yayma Ödülleri'ne yönelik teveccühün her programda katlanarak arttığına dikkati çeken Erdoğan, "Bu sene üç ayrı dalda 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız. Bu cesur ve isabetli adımlarından ötürü İlim Yayma ailemizi kutluyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

Hayata uyarlanmayan, insana, sahaya, reele dokunmayan; doğrulu ve etkili kullanılmayan bilgilinin netice vermediği de hakikattir.

Bazı isimler vardır ki hem tarihte iz bırakırlar hem yaşadıkları hayatla gençliğe örnek olup istikbale yön verirler.

2007'de dualarla ebediyete uğurladığımız merhum Sabahattin Zaim hocamız işte bu şahsiyetlerden biridir.

Kendisi pek çok gencin yetişmesinde rol oynamıştır.

Yegane emeli güzel insan olabilmek, Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmış gençler yetiştirmekti.

Köklerinden koparılmış bir kuşağın ihyasını her şeyin üstünde ve ötesinde görmüştü.

Millet iradesinin gasp edildiği darbe dönemlerindeki yasaklara rağmen ilmin ışığını yayma yolculuğunda tam üç çeyrek asır geride kaldı.

Önceliği daima vatanı ve milleti olan on binlerce genç işte bu ocakta yetişti.

Birileri bugün bile sayılarını ve başarılarını hazmetmekte zorlansa da İlim Yayma Cemiyeti kuruluşundan bu yana 100'ün üzerinde okulu maarif davamıza kazandırmanın kıvancını yaşadı.

Bu müstesna kurumun davasına omuz veren herkesten Allah razı olsun.

Bu çeşmenin suyundan içmiş, bu sofranın bir lokma ekmeğini yemiş, bu meclise iştirak etmiş tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun.

Bu akşam aramızda sosyologlarımız, tarihçilerimiz, mühendislerimiz, doktorlarımız ve kendi alanlarında uzmanlaşmış pek çok hocamız var.

Anlamlar aşınıyor, değerler tahrif ediliyor, kutsal sayılan ne kadar kıymet varsa planlı kuşatma altına alınıyor.

Tüm dünyaya dayatılan sözde yeni gerçeklikler en başta insanı hırpalıyor, en fazla insana zarar veriyor.

Gazze'de iki yıl boyunca işlenen cinayetleri, vahşi soykırımı medeni denilen dünya seyretmekle yetindi.

Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadılar.

Bunun adı toplu kıyıma ortak olmaktır.

İnsani yardımları yine de ulaştırmanın gayreti içindeyiz.

Elimizdeki konteynerlerden göndermek istiyoruz İsrail karşı çıkıyor.

Başlarında insanlıktan nasibini almamış bir katil var.

İki devletli çözüm politikamızı, 1967 sınırlarına dayalı başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin kurulana kadar sürdüreceğiz.

İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor.

İsrail'in provokasyonlarına rağmen Hamas'ın sabırlı yaklaşım içinde olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ülkemiz ve milletimizle birlikte coğrafyamıza güven, istikrar getirecek bu hamlemizin kimleri rahatsız ettiğini tabi ki farkındayız.

Yarım asırlık tezgahı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok ama çok iyi biliyoruz.

Onlara sadece şunu söylüyorum: Bu sefer muvaffak olamayacaksınız.

Allah'ın yardımı, aziz milletimizin duası ile inşallah bu sefer başaracağız, hep birlikte başaracağız.

Büyük, güçlü, muteber ve muzaffer Türkiye ülkümüzü inşallah kuvveden fiile çıkaracağız.

86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız.

Sabotajların artacağını şimdiden görebiliyoruz.

Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medyada ve siyonist basın yayın organlarında dezenformasyon kampanyası yürütüldü.

Sanal alemde kendini muhalif lanse edenlerin önemli bir kısmının Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı.





