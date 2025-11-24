İlim Yayma Ödülleri uluslararası alana taşınıyor: Rekor başvuru

Türkiye’nin en prestijli akademi ödüllerini veren İlim Yayma Vakfı, dördüncü İlim Yayma Ödülleri’nin detaylarını duyurdu. Bu yıl 180 bin akademisyene çağrı yapılan süreçte 174 üniversiteden 1324 başvuru alındı. Büyük ödül 5 milyon TL olarak açıklanırken, 2023 ödül sahibi Prof. Dr. İbrahim Akduman’ın meme kanserini erken tespit eden yerli cihaz geliştirme projesi için Sağlık Bakanlığı'nın seri üretim ön alımı sözü vermesi dikkat çekti. Bu başarı İlim Yayma Ödülleri'nin sürekliliğinin ve Türkiye'nin sağlık alanında tam bağımsız ilerleme hedefine katma değer sağlandığının en etkili örneklerinden birisi olarak yorumlandı.

Türkiye’nin akademi ödülleri dördüncü kez veriliyor

İlim Yayma Vakfı, ilk kez 2019’da gerçekleştirdiği İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsünü bu yıl hayata geçiriyor. Akademik üretimi teşvik etmeyi hedefleyen ödül programının kapsamı, süreçleri ve yenilikleri İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna aktarıldı.

Ödül töreni, 29 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Bu yıl büyük ödül 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinin her biri için 2 milyon TL takdim edilecek.

Bilal Erdoğan: “Ödüller, akademi ile kamuoyu arasında köprü kuruyor”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, ödüllerin Türkiye’nin akademik gelişimine güçlü bir destek sunduğunu vurguladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan

Erdoğan, amaçlarının gençleri bilim insanı olmaya yönlendirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’deki akademik çalışmanın kalitesini desteklemek ve yeni nesilleri bilimsel üretime teşvik etmek için çıktığımız bu yol, bugün farklı bir misyon üstlendi. İlim Yayma Ödülleri, hem araştırmacıları hem akademik dünyayı hem de bilimsel sorunları toplumla buluşturan bir platforma dönüştü.”

Necmettin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri, Türkiye’nin en prestijli ödül töreni haline geldiğini vurgulayarak akademideki üretimi desteklemek için çalışmaların artması gerektiğine vurgu yaparak Türkiye’nin eğitim alanındaki yükselişine de dikkat çekti:

“Ortaokul ve lise düzeyinde TIMSS ile PISA değerlendirmelerinde son 23 yılda OECD ülkeleri arasında en hızlı yükselen ülkeyiz. Birçok kategoride ilk 5’e, ilk 10’a giriyoruz. Bu başarıların gelecekte dünya ile rekabet eden bilimsel üretime dönüşmesini arzuluyoruz.”

“74 yıldır üreten araştıran gençlik yetiştiriyoruz”

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, cemiyetin 74 yıldır milli ve manevi değerlerle donanmış gençler yetiştirdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kavga eden değil; üreten, araştıran, mesafe kateden gençlerin yetişmesinde İlim Yayma Cemiyeti her zaman öncü oldu. Bu ödül programı sayesinde tanıştığımız bilim insanlarının dünyaya tanıtılmasının önemini biliyoruz. Her alanda bağımsız üretim yapabilecek akademisyenleri desteklemek en temel hedefimiz.”

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün

Akademiye geniş çağrı: 180 bin akademisyene duyuru 1324 başvuru

Ödül Komisyonu Başkanı Dr. İdris Sarısoy, başvuru sürecine dair verileri paylaşarak şu bilgileri aktardı:

"180.000 akademisyene tanıtım çalışması yapıldı. 174 üniversite projeleriyle başvuru sağladı. 77 günlük süreçte 1324 başvuru toplandı. 29 kişiden oluşan bilim kurulu, 202 teknik uzman, 58 bilimsel hakem ve 19 onur kurulu üyesinin bulunduğu 316 bilim insanını tarafından değerlendirildi."

Sarısoy, ödül programının artık uzun soluklu bir akademik ekosistem oluşturduğunu vurguladı.

Sağlık sektöründe yerli ve milli üretime destek: Meme kanseri tespit cihazı seri üretime hazırlanıyor

Basın toplantısının en dikkat çeken başlıklarından biri, 2023 Büyük Ödül sahibi Prof. Dr. İbrahim Akduman’ın geliştirdiği meme kanserini erken tespit eden yerli cihaz projesinin geldiği noktaya ilişkin açıklamalar oldu.

Ödül Komisyonu Başkanı Dr. İdris Sarısoy, projenin Türkiye’nin sağlık alanında bağımsız üretim kapasitesini güçlendiren kritik bir adım olduğunu belirtti:

“Prof. Dr. Akduman Hocamızın erken tanı cihazı için iki sponsorla ve Sağlık Bakanlığımızla görüştük. Sayın Bakan, üretim başladığında 50 cihazı bakanlık olarak satın alacaklarını beyan etti.”

Cihazın özellikle radyasyon içermeyen, erken evre tespit hassasiyeti yüksek ve tamamen yerli mühendislik ürünleriyle geliştirilen bir teknoloji olması, Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde stratejik bir sıçrama potansiyeli taşıdığı şeklinde değerlendiriliyor.

Ödül Komisyonu Başkanı Dr. İdris Sarısoy

Akademi–kamu işbirliği derinleşiyor: Gençlere danışmanlık modeli

Sarısoy ayrıca, ödül sürecinin artık kalıcı bir akademik danışmanlık mekanizmasına dönüştüğünü açıkladı:

“YTB ile yaptığımız anlaşmayla ödül alan akademisyenler, Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilere akademik danışmanlık yapacak. Her akademisyen üç öğrenciye mentorluk edecek. Böylece hem gençleri bilime yönlendirmiş hem de ödül sahiplerinin çalışmalarını geniş bir araştırma ağına taşımış olacağız.”

Bu modelle, ödül alan bilim insanlarının projelerine genç araştırmacılar doğrudan dahil olacak.



















