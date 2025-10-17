İlim Yayma 75. yaşında

Açılış konuşmasını yapan Tülün, “74 yılı geride bırakmanın mutluluğuyla Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşu olan cemiyetin 75. yılına adım atmanın onurunu yaşıyoruz. İlim Yayma Cemiyeti yalnız bir dernek değil. Bu toprakların mayasıyla mayalanmış, medeniyet hamlesinin adı, din eğitiminin hasretini çeken gönüllüler hareketidir” ifadelerini kullandı. Kuruluşundan sadece altı gün sonra Türkiye’nin ilk imam hatip okulunun açılışına öncülük ettiklerini belirten Tülün, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 100’ü aşkın imam hatip lisesi yaptırdık ve devletimize hibe ettik” dedi. Anadolu’nun yükseköğretimle buluştuğu yıllarda öğrencilere yurt, barınma ve beslenme imkanı sağladıklarını vurgulayan Tülün, bu hizmetlerin bugün de sürdüğünü kaydetti. Tülün, “Bugün 186 şube, 158 yurt ve 112 eğitim merkeziyle Türkiye’nin dört bir yanında binlerce gence hizmet veriyoruz. Anadolu’dan gelen evlatlarımız arasında güçlü bir gönül bağı kurduk. Eğitim, rehberlik ve liderlik programlarımızla dünyayı doğru okuyabilen bilim insanları, öncüler yetiştirmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu. Yeni dönemde ortaokul ve lise düzeyinde yürütülen Marifet Okulu Programı’ndan, üniversite öğrencilerine yönelik kariyer ve ihtisas projelerine kadar birçok çalışmanın sürdüğünü belirten Tülün, şunları söyledi: “Geçmişine saygılı, geleceğine umutla bakan bir kurumuz. 75. yılımızda geçmişten aldığımız güçle geleceğe kararlı adımlarla yürümeye hazırız.”