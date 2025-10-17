İlim Yayma 75. yaşında

Türkiye’nin köklü STK’larından İlim Yayma Cemiyeti 75. yılını kutluyor. Genel Başkan Yusuf Tülün basın buluşmasında “Geçmişten aldığımız güçle geleceğe kararlı adımlarla yürümeye hazırız” dedi. Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da cemiyeti kuranların milletin ‘uçurumun kenarından alınmasına vesile’ olduklarını söyledi.
Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılını kutluyor. Bu kapsamda “İlmin İzinde, İnsanlığın Hizmetinde” mottosuyla düzenlenen 75. Yıl Basın Buluşması, İstanbul Bakırköy’de bir otelde yapıldı. Programa, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Genel Sekreter Abdullah Yasir Şahin katıldı. Programda, derneğin eğitim çalışmalarına, yeni döneme ilişkin hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.
YALNIZCA BİR DERNEK DEĞİLİZ
Açılış konuşmasını yapan Tülün, “74 yılı geride bırakmanın mutluluğuyla Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşu olan cemiyetin 75. yılına adım atmanın onurunu yaşıyoruz. İlim Yayma Cemiyeti yalnız bir dernek değil. Bu toprakların mayasıyla mayalanmış, medeniyet hamlesinin adı, din eğitiminin hasretini çeken gönüllüler hareketidir” ifadelerini kullandı. Kuruluşundan sadece altı gün sonra Türkiye’nin ilk imam hatip okulunun açılışına öncülük ettiklerini belirten Tülün, “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 100’ü aşkın imam hatip lisesi yaptırdık ve devletimize hibe ettik” dedi. Anadolu’nun yükseköğretimle buluştuğu yıllarda öğrencilere yurt, barınma ve beslenme imkanı sağladıklarını vurgulayan Tülün, bu hizmetlerin bugün de sürdüğünü kaydetti. Tülün, “Bugün 186 şube, 158 yurt ve 112 eğitim merkeziyle Türkiye’nin dört bir yanında binlerce gence hizmet veriyoruz. Anadolu’dan gelen evlatlarımız arasında güçlü bir gönül bağı kurduk. Eğitim, rehberlik ve liderlik programlarımızla dünyayı doğru okuyabilen bilim insanları, öncüler yetiştirmeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu. Yeni dönemde ortaokul ve lise düzeyinde yürütülen Marifet Okulu Programı’ndan, üniversite öğrencilerine yönelik kariyer ve ihtisas projelerine kadar birçok çalışmanın sürdüğünü belirten Tülün, şunları söyledi: “Geçmişine saygılı, geleceğine umutla bakan bir kurumuz. 75. yılımızda geçmişten aldığımız güçle geleceğe kararlı adımlarla yürümeye hazırız.”
BAYRAĞI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “İlim Yayma Cemiyeti’nin 75 yıllık ilim yayma geleneği, ülke tarihimizle ve sosyal tarihle çok irtibatlıdır” dedi. Cemiyeti kuranların, milletin “uçurumun kenarından alınmasına vesile” olduklarını belirten Erdoğan, “Bugün Türkiye, kendi kararlarını alabilen bir ülke haline geldiyse, bu gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler ve akademisyenler buna aracı olmuştur” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Bu bayrağı çok daha yükseklere taşıyacağız. Türkiye’nin 21. yüzyıla damgasını vurma iddiası olan Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli birer yapı taşı olacağız” dedi. Ayrıca deprem bölgesinde kurulan 50. Yıl Kütüphaneleri projesinden bahsederek, vakıf ve cemiyetin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı. Cemiyetin 75. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi veren Genel Sekreter Abdullah Yasir Şahin, “75. yıl hatıra ormanı projesi, hitabet yarışmaları, belgesel gösterimleri, hat sergileri ve iki ciltlik tarih kitabı çalışmalarımız olacak” dedi.