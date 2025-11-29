İlim Yayma Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Türkiye’de bilimsel çalışmaların desteklenmesini ve akademik başarıların ülke ile insanlığın hizmetine sunulmasını amaçlayan İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsü bu akşam gerçekleşti.
İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir organize edilen ödüller, Türkiye’de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmeyi ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri onurlandırmayı hedefliyor. Bu yılki tören, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Üç kategoride dağıtılan ödüllerde, “Büyük Ödül” 5 milyon lira olarak belirlenirken, “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ile “Sosyal Bilimler” kategorilerinde ise 2’şer milyon lira ödül verildi.
KİMLER NE ÖDÜLÜ ALDI?
Toplam 1.324 başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucu, İlim Yayma Ödülleri’nin üç kategorisinde ödül kazanan akademisyenler belli oldu.