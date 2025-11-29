Yeni Şafak
İlim Yayma Ödülleri'nin kazananları belli oldu

İlim Yayma Ödülleri'nin kazananları belli oldu

21:4529/11/2025, Cumartesi
İlim Yayma Ödülleri verildi.
İlim Yayma Ödülleri verildi.

Türkiye’de bilimsel çalışmaların desteklenmesini ve akademik başarıların ülke ile insanlığın hizmetine sunulmasını amaçlayan İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsü bu akşam gerçekleşti.

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir organize edilen ödüller, Türkiye’de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmeyi ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri onurlandırmayı hedefliyor. Bu yılki tören, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üç kategoride dağıtılan ödüllerde, “Büyük Ödül” 5 milyon lira olarak belirlenirken, “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ile “Sosyal Bilimler” kategorilerinde ise 2’şer milyon lira ödül verildi.

KİMLER NE ÖDÜLÜ ALDI?

Toplam 1.324 başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucu, İlim Yayma Ödülleri’nin üç kategorisinde ödül kazanan akademisyenler belli oldu.

Bu yıl Sosyal Bilimler Ödülü Prof. Dr. Şener Aktürk’e, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü ise Prof. Dr. Barış Bayram’a verildi. Organizasyonun en prestijli kategorisi olan İlim Yayma Büyük Ödülünün sahibi ise Prof. Özcan Erel oldu.
'Büyük Ödül'ü kazanan Prof. Dr. Özcan Erel, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

