Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreci asırlık oyunları bozacak





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünya kırılgan bir dönemden geçiyor.

Küresel sistemde çatırdamaların olduğu dönemdeyiz.

2025'in geride bıraktığımız 11 ayını gözden geçirdiğimizde donanımlı kadroların yönetiminde ülkemizin başarılı bir şekilde zorlukların üstesinden geldiğini görüyoruz.

Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara rağmen bir güvenlik adası vasfını muhafaza ediyor.

Koronavirüs salgını döneminde şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını hep birlikte gördük.

İnsansız savaş uçağımız Kızılelma dünya harp tarihinde bir ilke imza attı.

Şayet biz siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhaliflere itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiç birini ülkemize kazandıramazdık.

Ne Avrasya Tüneli'ni ne Zigana Geçidi'ni ne de İstanbul Havalimanı'nı yapabilirdik.

Ama biz bu vizyonsuzlar korosuna hiçbir zaman kulak asmadık.

Onların ülkemiz için kurduğumuz hayallerimizle aramıza girmelerine müsaade etmedik.

Terörsüz Türkiye süreci ile ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun, kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın mücadelesi içerisindeyiz.

Tehditler karşısında korkacak bir millet değiliz.

Türkiye hedeflerine er ya da geç, öyle ya da böyle mutlaka ulaşacaktır.

Girdiğimiz yoldan dönecek değiliz.

Coğrafyamız artık kana, çatışmaya, teröre, kör şiddete doymuştur.

86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimizin için de aynı iyilikleri murat ediyoruz.

Terörsüz Türkiye süreci ile bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı bütün kirli hesapları alt üst edecek, asırlık oyunları bozacak yeni bir dönemin kapılarını açacaktır.

Tahriklere kapılmadan, provokasyona kapılmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız.

Togg'dan sonra Hyundai şirketi de İzmit'teki fabrikasında yüzde yüz elektrikli araç üretmeye başlayacak.

27 Kasım'da Papa 14. Leo'yu ve heyetini Ankara'da ağırladık.

Görüşmelerimizde aile kurumuna yönelik tehditler başta olmak üzere ortak gündemimizdeki meseleleri ele aldık.

BM çatısı altında toplam 160 üyeye medeniyetler ittifakı girişiminin ehemmiyetine bir kez daha değindik.

Batı'da son dönemde tırmanışa geçen İslam düşmanlığı da gündemimizin üst sıralarındaydı.

İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dikkat çektik.

Bizim de katkımızla inşa edilen ateşkesin muhafazası, gıda yardımlarının ulaştırılması, Kudüs-ü Şerif'teki tarihi statükonun korunması konusundaki hassasiyetimizi kendisine ilettik.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görünüyor.

Münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor.

Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz.

Tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz.







