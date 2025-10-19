İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının yanında olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, seçimi kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik etti. Duran, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bir paylaşım yaptı.
Duran mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Seçimlerin huzur ve güven ortamında tamamlanmasının, Kıbrıs Türk demokrasisinin olgunluğunu gösterdiğini vurgulayan Duran, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.