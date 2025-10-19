İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının yanında olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bir paylaşım yaptı.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında tamamlanmasının, Kıbrıs Türk demokrasisinin olgunluğunu gösterdiğini vurgulayan Duran, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.