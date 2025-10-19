Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının yanında olmaya devam edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının yanında olmaya devam edecek

22:3219/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, seçimi kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik etti. Duran, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bir paylaşım yaptı.

Duran mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında tamamlanmasının, Kıbrıs Türk demokrasisinin olgunluğunu gösterdiğini vurgulayan Duran, “Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

#KKTC
#Seçim
#Burhanettin Duran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB girişimci desteği başvuruları Ekim 2025: Kimler faydalanabilir, şartlar neler? Son gün yaklaşıyor