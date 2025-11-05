Zohran Mamdani kimdir, Mamdani nereli?

New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Zohran Mamdani kimdir?

Zohran Kwame Mamdani, 18 Ekim 1991 tarihinde Kampala, Uganda’da dünyaya geldi.

Mamdani, 2018 yılında Amerikan vatandaşlığına kabul edildi. Kendisi bir Annesi Mira Nair ünlü bir film yönetmeni ve babası Profesör Mahmood Mamdani Columbia Üniversitesi'nde dersler veriyor. Her iki ebeveyni de Harvard mezunudur. 2025'in başlarında Suriyeli Amerikalı sanatçı Rama Duwaji ile evlendi. Mamdani, İngiliz futbol kulübü olan Arsenal taraftarıdır. Zohran Mamdani, kira krizine karşı mücadelesi ve Filistin’le dayanışmasıyla New York’ta yeni bir siyasi dönemin kapısını araladı.

2021'den bu yana Queens merkezli 36. bölgeden New York Eyalet Meclisi üyesi olarak görev yapan Amerikalı bir politikacıdır. Demokrat Parti ve Amerika Demokratik Sosyalistleri üyesi olan Mamdani, 2025 seçimlerinde New York Belediye Başkanlığı için Demokrat Parti'nin adayı oldu.

Uganda doğumlu Mamdani, çocukken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve 2014 yılında Bowdoin Koleji'nden mezun oldu. Siyasete girmeden önce New York'ta konut savunuculuğu ve rap müzik yapımcılığı yaptı. İlk kez 2020 yılında dört dönemli bir milletvekilini yenerek New York Eyalet Meclisi'ne seçildi. Meclisteki yasama öncelikleri arasında konut reformu, ulaşım ve enerji yer alıyor.

Mamdani, 2024 yılında 2025 belediye başkanlığı seçimlerinde New York Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Kampanya platformunda ücretsiz şehir içi otobüsleri, kamusal çocuk bakımı, belediyeye ait marketler, kira sabitli birimlerde kira dondurma ve uygun fiyatlı konut birimleri inşa edilmesi destekliyor.

Demokrat Parti ön seçim kampanyası sırasında Mamdani, Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi önde gelen ilerici politikacılardan birçok destek aldı ve İsrail ve Filistin konusundaki açık sözlü görüşleriyle dikkat çekti. 24 Haziran 2025'te, önseçimlerde Andrew Cuomo'dan daha fazla oy alan Mamdani, varsayılan aday oldu. Seçilmesi halinde Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, ilk Asyalı belediye başkanı, ilk Y Kuşağı belediye başkanı ve David Dinkins'ten sonra Amerika Demokratik Sosyalistleri ile ilişkilendirilen ikinci belediye başkanı oldu.