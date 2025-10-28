Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? TFF’nin bahis listesinde adı geçti! İşte kariyeri ve hakkında bilinenler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir açıklama yaptı. Bahis oynadığı tespit edilen 152 hakem kamuoyuyla paylaşıldı. Bu isimler arasında Süper Lig’de uzun süredir görev yapan hakem Zorbay Küçük de yer aldı. Peki Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte dikkat çeken kariyer yolculuğu…





Zorbay Küçük kimdir?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Babası da futbol camiasından tanınan eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük’tür. Eğitim hayatını Adana Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olmuştur. Futbol sevgisini saha kenarına taşıyan Küçük, genç yaşta hakemliğe adım atarak Türk futbolunda adını kısa sürede duyurmayı başardı.





Hakemlik kariyeri nasıl başladı?

Zorbay Küçük, hakemlik kariyerine 2010 yılında başladı. İlk profesyonel deneyimini alt liglerde yaşayan Küçük, disiplini ve yönetim tarzıyla kısa sürede dikkat çekti.





Süper Lig’deki ilk maçına 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor – Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla çıktı. 2021 yılında gösterdiği performans sayesinde FIFA kokartı almaya hak kazandı ve uluslararası maçlarda da görev yapmaya başladı.





Ancak 2023 yılı sonrası FIFA testlerindeki başarısız sonuçlar nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki görevlendirmeleri geçici olarak askıya alındı.





Gündem olan olaylar

Küçük, zaman zaman sahada yaşanan gergin anlarla da gündeme geldi. En dikkat çeken olaylardan biri, 6 Mart 2022’de oynanan Fenerbahçe – Trabzonspor maçı sonrasında yaşandı. Maç bitiminde sahaya giren bir taraftar, Zorbay Küçük’e saldırmış; olay uzun süre spor kamuoyunun gündeminde kalmıştı.





Bahis iddiaları nedir?

TFF’nin 2025 yılı Ekim ayında yaptığı açıklamayla, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin ismi kamuoyuna duyuruldu. Zorbay Küçük’ün de bu listede yer aldığı açıklandı.





Federasyon tarafından yapılan açıklamada, “Üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı tespit edilmiş olup, tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Henüz sürecin nihai sonucu açıklanmadı, ancak disiplin soruşturmasının sürdüğü bildiriliyor.







