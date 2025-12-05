Yeni Şafak
CCANLI YAYIN
Galatasaraylı futbolcu bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Galatasaraylı futbolcu bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı

11:015/12/2025, Cuma
Geniş kapsamlı bahis soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda yönetici ve futbolcuyu kapsayan operasyon kapsamında toplam 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray'ın genç futbolcusunun da yer alması camiada şok etkisi yarattı.

Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyon ikinci dalga ile yeniden döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.


Özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik operasyon, spor camiasında şok etkisi yarattı. Soruşturmanın kapsamı genişliyor; dosyada hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.


Gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray forması giyen genç futbolcu Metehan Baltacı'nın da yer alması camiada büyük yankı uyandırdı.

