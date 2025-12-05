Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş bahis soruşturmasında gözaltına alındı

10:505/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Mert Hakan Yandaş, bu sezon henüz maça çıkmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da gözaltına alındı.

Günün ilk saatlerinde bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldığı, çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı alındığı ortaya çıkmıştı.


Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın da olduğu bildirildi.


Öte yandan futbol camiasını şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ekol TV'nin haberine göre Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş gözaltına alındı.



#Bahis
#Mert Hakan Yandaş
#Fenerbahçe
