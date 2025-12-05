Yeni Şafak
Ahmet Çakar bahis soruşturmasında gözaltına alındı

10:365/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
DHA
Bahis soruşturmasında operasyonlar sürüyor.
Bahis soruşturmasında operasyonlar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar da sağlık kontrolüne getirildi.

Günün ilk saatlerinde bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldığı, çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı alındığı ortaya çıkmıştı.


Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın da olduğu bildirildi.


Çakar, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.


#Bahis
#Ahmet Çakar
#Futbol
