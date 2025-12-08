Yasa dışı bahiste üç ülkenin sistemi kullanılıyor

Tanığın anlatımına göre, söz konusu kafe, yurt dışına uzanan yasa dışı bahis zincirinin önemli ayaklarından biri. Kafenin sahiplerinin, “kasa” olarak adlandırılan yapılar üzerinden sokak sokak oyuncu topladığı ifade ediliyor. Gizli Tanık, 10 TL karşılığında bir kasa aldığını, her hafta kazanç üzerinden yüzde 45 komisyon verdiğini ve ödemeleri Papara hesabı üzerinden bir IBAN’a gönderdiğini belirtti. Kendisi gibi 83 kasa bulunduğunu aktaran tanık, her bir kasadan haftalık olarak elden veya banka hesapları üzerinden para toplandığını, bu paraların ise her pazartesi günü Almanya’daki ana site sahibine gönderildiğini ifade etti. Gizli tanık, Almanya’daki ana yapının başında bahis baronu olarak bilinen Yaşam Ayavefe’nin bulunduğunu ve farklı isimler altında faaliyet gösteren birçok bahis sitesinin de sahibi olduğunu öne sürdü.