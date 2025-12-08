Yasa dışı bahiste üç ülkenin sistemi kullanılıyor

Papara iddianamesinde yer alan gizli tanık ‘Ihlamur’un beyanlarına göre, Türkiye’de yasa dışı bahis pazarında 3 ülkenin sistemi kullanılıyor. Bahis oranları İsviçre merkezli Betradar ile canlı casino hizmetleri Evolution Gaming, teknik altyapı ise Ermenistan ve İngiltere merkezli Betconstruct tarafından sağlanıyor. İddianamede, Türkiye’den her yıl yaklaşık 2 milyar doların kripto para yoluyla yurt dışına çıkarıldığı belirtildi.
Türkiye’de her yıl milyarlarca liranın el değiştirdiği yasa dışı bahis ağının iç yüzüne dair çarpıcı bilgiler, Papara iddianamesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. İddianamede yer alan bilgiler, her yıl yaklaşık 2 milyar doların yasa dışı bahis yoluyla ülke dışına aktarıldığını ortaya koyuyor.
İddianameye göre, yasa dışı bahis sisteminin altyapısı KKTC, Makedonya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İsrail ve Brezilya gibi ülkelerde kurulmuş durumda. Türkiye’de ise hâlihazırda yasa dışı bahis pazarında 3 farklı ülke menşeli sistemin kullanıldığı belirtiliyor. Gizli Tanık “Ihlamur”un beyanlarına göre, İsviçre merkezli Betradar spor bahisleri için oran ve veri sağlarken, Evolution Gaming canlı casino hizmeti veriyor. Betconstruct isimli şirketin ise Ermenistan ve İngiltere merkezli olduğu ifade ediliyor. Gizli tanık, “Türkiye'de yasa dışı bahis sektörünün yüzde 60’ı Ermenilerin elinde. Her ayın ilk 10 gününde, Türkiye’den 10 milyon Euro civarında bir para BTC üzerinden Erivan veya Londra'ya gönderiliyor” dedi. “Ihlamur”, Türkiye'den yasadışı bahis yoluyla yurt dışına kaçırılan yıllık paranın 2 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
PAYI GÖNDERMEZSEN SİSTEM KAPANIR
Papara iddianamesinde yer alan bilgilere göre, bahis sitesi açmak isteyen kişilerin BETCO veya PRONET adlı firmalarla irtibata geçerek 50 bin ila 100 bin Euro arasında kurulum ücreti ödediği belirtiliyor. Site teslim alındıktan sonra ise kullanıcıların yatırımları ve kayıplarının yüzde 20’sinin, her ayın ilk haftası bu şirketlere gönderildiği ifade ediliyor. Gizli tanık, “Ödemeyi yapmazsanız sisteminiz kapatılır. Ayrıca sitenizi teslim aldıktan sonra, Türkiye’de yasa dışı hizmet veren ödeme sistemleriyle anlaşmak zorundasınız. Bu ödeme sistemleri oyunculardan paraları toplar ve site sahiplerine iletir. Karşılığında yüzde 4 ile yüzde 15 arasında komisyon alırlar. Bu sistemlerin başında Papara, Maldopay, Payfix, CMT Cüzdan, Anında Havale, Hızlı Havale ve EnvoiSfott gibi yapılar geliyor” dedi.
BAHİS PARASIYLA KAFE YENİLEMİŞLER
İki yıl boyunca yasa dışı bahis oynadığını söyleyen “Ihlamur”, 2022’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, İstanbul Eyüpsultan’daki E Block Lounge isimli bir kafenin yasa dışı bahisten elde edilen 880 bin TL ile yenilendiğini anlattı. Kafenin daha önce “Baraka” ismiyle hizmet verdiğini belirten gizli tanık, yaşanan bir kurşunlama olayının ardından isminin değiştirildiğini söyledi.
83 kişilik kasa ağı
- Tanığın anlatımına göre, söz konusu kafe, yurt dışına uzanan yasa dışı bahis zincirinin önemli ayaklarından biri. Kafenin sahiplerinin, “kasa” olarak adlandırılan yapılar üzerinden sokak sokak oyuncu topladığı ifade ediliyor. Gizli Tanık, 10 TL karşılığında bir kasa aldığını, her hafta kazanç üzerinden yüzde 45 komisyon verdiğini ve ödemeleri Papara hesabı üzerinden bir IBAN’a gönderdiğini belirtti. Kendisi gibi 83 kasa bulunduğunu aktaran tanık, her bir kasadan haftalık olarak elden veya banka hesapları üzerinden para toplandığını, bu paraların ise her pazartesi günü Almanya’daki ana site sahibine gönderildiğini ifade etti. Gizli tanık, Almanya’daki ana yapının başında bahis baronu olarak bilinen Yaşam Ayavefe’nin bulunduğunu ve farklı isimler altında faaliyet gösteren birçok bahis sitesinin de sahibi olduğunu öne sürdü.